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【新冠肺炎檢測】台灣機場改用吐口水測新冠　免撩喉嚨不適

社會熱點 10:28 2020/08/31

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台灣當局宣布，機場的桃園機場的新冠肺炎檢測明日開始改用深喉唾液採檢。

香港全民自願參與的普及社區檢測計劃明天（9月1日）開展，採用的是咽喉拭子、即俗稱「撩喉嚨」的方式，被採集者或會感到一點不適。而台灣當局宣布，機場的桃園機場的新冠肺炎檢測明日開始改用深喉唾液採檢，旅客只要將口水吐到盒子即可完成採集樣本，以加快流程、同時減低被採者不適感。

據了解，香港及日本機場亦是採用深喉唾液採檢，準確度高。而香港醫療機構亦有提供這種檢測。

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台灣中央流行疫情指揮中心在周日（30日）舉行的記者會指出，桃園國際機場於7月2日至8月24日期間，對1226位旅客同時採集「深喉唾液」與「咽喉拭子」檢體及送實驗室進行核酸檢測。

香港醫療機構亦有採用深喉唾液採檢

結果顯示，深喉唾液與咽喉拭子檢體皆陽性計12人、深喉唾液為陽性但咽喉拭子為陰性計8人、深喉唾液為陰性但咽喉拭子為陽性計4人、兩者皆陰性計1202人；經分析統計兩者檢驗結果一致性高（Kappa值0.66）。

兩者的差別在於原本的咽喉拭子需要由醫護人員伸進喉嚨，會造成民眾的不適，而之後的深喉唾液採檢非常方便，民眾只要將口水吐到採檢盒當中就好。

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指揮中心同時表示，用深喉唾液檢驗後，機場的醫護人員就不需長時間的駐點，需要採檢的旅客只要按照圖示將口罩戴好、以酒精性乾洗手將雙手洗乾淨、之後打開檢體盒、做清喉嚨的動作，取下口罩將唾液吐到盒子中，將口罩戴好，並且用紙巾將檢體盒表面擦乾淨，之後交給採檢人員，洗完雙手，就完成檢驗動作。

指揮中心也表示，針對入境有症狀的民眾，在機場採檢後還是要由防疫計程車送往集中檢疫，而深喉唾液只需4小時就有結果，採檢為陰性的民眾依然要隔離14天，而在這段期間，如果症狀沒有改善或持續，依現行作業將被通報及再次採檢，不會影響防疫安全。

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責任編輯：鄧國強

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