▲ 【中美金融戰】減少依賴美國 中國企業發債予美國投資者比例大減

中美關係持續緊張，地緣博弈同樣牽動金融市場。美國聯儲局無限量化寬鬆（QE）印鈔下，亞洲市場美元充足，區內融資變得更為自給自足，中國企業發行美元債券時，依賴美國買家程度亦大幅減少，央企尤其如此。

美銀證券（BofA Securities）數據顯示，截至8月中，中國企業今年來發行美元債券金額中，美國投資者佔買家11%，比去年的20%大減幾乎一半；單計央企的話，比例更低至4%，遠低於此前兩年分別的10%及15%。但數據並未包括美國資產管理公司的亞洲分支機構所購買債券。

美元供應大幅增加，亞洲投資者所持美元亦愈來愈多，令美國投資者在全球市場角色相對減少。《華爾街日報》報道，亞洲美元債券投資者來源地之中，美國比例由2010年的約30%降至今年的約10%，亞洲比例則由約50%增至70%，歐洲比例變化則不大，維持約20%。

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分析師認為，亞洲需求增長下，中國企業發債不再需要依賴美國投資者參與來獲得較好價格，而美國新冠肺炎疫情肆虐，令企業網上路演宣傳發債興起，也可能減少了美國投資者參與亞洲企債市場。

另一方面，更多中國企業選擇財務披露要求較低的方式來發債。這類發行稱為S條例（Regulation S）發行，只適用於美國境外投資，不同於允許向美國境內投資者發債的144a條例。

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Dealogic數據指，中國企業今年來發行1,196億美元的美元債券中，僅10%按更嚴格的144a條例發行，比例遠遠低於10年前的72%。

中美鬥爭急劇升溫，中美投資也成為政治角力場，中國債券發行人與美國投資者都可能礙於政治和監管風險，減少雙方買賣。除了債市，股市亦正面臨類似壓力，美國特朗普政府計劃收緊監管，威脅將中國企業從除牌，更要求美國大學拋售中國股票。

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責任編輯：連兆鋒