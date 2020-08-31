  • 33°C
香港時間 : 2020831日 (一) 13:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

減少依賴美國 中國企業發債予美國投資者比例大減

經濟脈搏 12:51 2020/08/31

分享：

【中美金融戰】減少依賴美國 中國企業發債予美國投資者比例大減

中美關係持續緊張，地緣博弈同樣牽動金融市場。美國聯儲局無限量化寬鬆（QE）印鈔下，亞洲市場美元充足，區內融資變得更為自給自足，中國企業發行美元債券時，依賴美國買家程度亦大幅減少，央企尤其如此。

美銀證券（BofA Securities）數據顯示，截至8月中，中國企業今年來發行美元債券金額中，美國投資者佔買家11%，比去年的20%大減幾乎一半；單計央企的話，比例更低至4%，遠低於此前兩年分別的10%及15%。但數據並未包括美國資產管理公司的亞洲分支機構所購買債券。

美元供應大幅增加，亞洲投資者所持美元亦愈來愈多，令美國投資者在全球市場角色相對減少。《華爾街日報》報道，亞洲美元債券投資者來源地之中，美國比例由2010年的約30%降至今年的約10%，亞洲比例則由約50%增至70%，歐洲比例變化則不大，維持約20%。

「嚴守中國新規」字節跳動：TikTok賣盤或待美國大選後

分析師認為，亞洲需求增長下，中國企業發債不再需要依賴美國投資者參與來獲得較好價格，而美國新冠肺炎疫情肆虐，令企業網上路演宣傳發債興起，也可能減少了美國投資者參與亞洲企債市場。

另一方面，更多中國企業選擇財務披露要求較低的方式來發債。這類發行稱為S條例（Regulation S）發行，只適用於美國境外投資，不同於允許向美國境內投資者發債的144a條例。

【內循環】習智囊劉元春：說內循環鎖國十分錯誤

Dealogic數據指，中國企業今年來發行1,196億美元的美元債券中，僅10%按更嚴格的144a條例發行，比例遠遠低於10年前的72%。

中美鬥爭急劇升溫，中美投資也成為政治角力場，中國債券發行人與美國投資者都可能礙於政治和監管風險，減少雙方買賣。除了債市，股市亦正面臨類似壓力，美國特朗普政府計劃收緊監管，威脅將中國企業從除牌，更要求美國大學拋售中國股票。

弘芯全國唯一7納米光刻機被抵押 國產芯片進化恐遇阻

華為任正非：美國政客希望我們死 求生使華為振奮起來

【美國大選】特朗普狂打3張中國牌：情報說北京想拜登贏

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【中美角力】美軍機疑似在台灣起飛 行蹤詭異惹關注
今日
【中美角力】美軍機疑似在台灣起飛 行蹤詭異惹關注
【中美角力】警告美軍？解放軍邀美方參觀U-2偵察機殘骸
今日
【中美角力】警告美軍？解放軍邀美方參觀U-2偵察機殘骸
【中美角力】華春瑩以八爪魚諷美「長臂管轄」 一日5文轟美國打遏
2020/08/28
【中美角力】華春瑩以八爪魚諷美「長臂管轄」 一日5文轟美國打遏
【中美脫鉤】特朗普喊美國製造　圖以「中美硬脫鉤」打翻身戰
2020/08/28
【中美脫鉤】特朗普喊美國製造　圖以「中美硬脫鉤」打翻身戰
收購TikTok是香餑餑還是燙手山芋？美媒指潛在買家面臨3個風險
2020/08/28
收購TikTok是香餑餑還是燙手山芋？美媒指潛在買家面臨3個風險
地緣政治 外交 亞洲市場 債券 中美關係 中國 公司債券 美國 美元 亞洲

下一篇文章

【TikTok賣盤】美媒曝光細節：TikTok閃售計劃已偏離正軌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】中方突修訂技術出口管制　TikTok賣盤或添變數
【中美角力】中方突修訂技術出口管制　TikTok賣盤或添變數
【華為5G】任正非：美國政客希望我們死 求生使華為振奮起來
【華為5G】任正非：美國政客希望我們死 求生使華為振奮起來
【TikTok賣盤】Triller出價1585億加入收購戰　TikTok稱荒謬
【TikTok賣盤】Triller出價1585億加入收購戰　TikTok稱荒謬
深圳樓市將有變 住建局稱未來讓6成人住公營房屋
深圳樓市將有變 住建局稱未來讓6成人住公營房屋
【弘芯財困】弘芯全國唯一7納米光刻機被抵押　國產芯片進化恐遇阻
【弘芯財困】弘芯全國唯一7納米光刻機被抵押　國產芯片進化恐遇阻
【內循環】習智囊劉元春：說內循環鎖國十分錯誤
【內循環】習智囊劉元春：說內循環鎖國十分錯誤