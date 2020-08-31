【王毅訪歐】王毅稱中美非權力之爭 中方不想打新冷戰

央視新聞報道，國務委員兼外長王毅在法國國際關係研究院發表演講並回答提問時指出，中美不是權力之爭，中方從來不想跟任何人打新冷戰。

王毅說，一個健康、穩定的世界不應該只由一、兩個國家說了算。各國主權平等是聯合國憲章的基本原則。美國作為世界強國，更應採取包容的態度對待其他國家的發展，更應意識到其他國家的人民和美國人民一樣，都有權利過上美好生活。

他認為，美國可能不願放棄世界主導地位，但是歷史潮流滾滾向前，不可阻擋。中方從不想跟任何人打新冷戰，而且在全球化時代，也搞不成什麼冷戰，不可能再把世界分成兩三個陣營。各國已相互交融，成為利益共同體，未來應共同構建人類命運共同體。

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王毅表示，關於中美關係，想談三點基本想法。首先，中美之間的分歧或者矛盾，不是權力之爭，不是地位之爭，也不是社會制度之爭，而是堅持多邊主義還是單邊主義，倡導合作共贏還是零和博弈。這才是目前中美關係面臨問題的本質。相信世界各國都已看得十分清楚，美國現在是站在歷史的錯誤一邊。

王毅：中美對話的大門是敞開的

第二，美國現在的外交似乎只剩下單邊制裁和抹黑攻擊。面對美國對中國的無端指責，中方必須把事實講清楚，必須做出必要的回應。作為一個獨立自主國家，中方有權利這樣做。不僅是在維護中國的國家利益和民族尊嚴，也是在維護國際關係的基本準則。

第三，中美對話的大門是敞開的。中方隨時願意就共同關心的問題同美方坦誠深入交換意見。中方相信，美國國內總還是有願意講道理的人，雙方還是能夠談出並談成共識。中方也歡迎包括法國在內的歐洲各國能為中美關係的緩和發揮建設性作用，樂見歐洲堅持戰略自主並為這個充滿不確定性的世界提供穩定性。

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責任編輯：游昊雲

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