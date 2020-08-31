【中美角力】華為和TikTok風波中都有它身影 一文看懂CFIUS是何機構

TikTok收購案再添變數，引發外界關注。其實，從封殺TikTok到之前的華為風波中，都有美國外國投資委員會（CFIUS）的身影。它是什麼機構，有何職能，本文一次列清。

組成內容

CFIUS是美國聯邦政府的一個跨部會委員會，其職能為審查一切關乎美國的外國對美投資。

成員來自8個行政部門和7個白宮機構，由美國財政部長擔任主席，成員包括國務卿、國防部長、商務部長、國土安全部長、總檢查長、總統國家安全事務顧問等重量級軍政要員。

主要目的

目的是評估和監督外國投資對美國的影響，消除任何國家安全風險。所有有外國公司參與收購的美國公司的提議案都應自願通知CFIUS，但CFIUS可以審查非自願提交的交易。

工作流程

各方可以提交簡短的聲明以通知CFIUS涉及的交易，以便收到潛在的「安全港」信函（這在某些有限的情況下會限制CFIUS隨後啟動對交易的審查）。在某些情況下，必須提交交易聲明。

特別是，如果外國政府在某些美國企業和某些涉及關鍵技術的涵蓋交易中獲得「實質性利益」，則該法規實施FIRRMA（外國投資風險審查現代化法案）對於涵蓋交易的強制性聲明。

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流程包括45天審查期，並根據需要還可能有45天調查期以及15天總統審查期。

根據調查結果，如果CFIUS確定涵蓋的交易存在國家安全風險，而其他法律條款沒有提供足夠的權限來應對風險，則CFIUS可以與當事方達成協議或施加條件以減輕此類風險，或者可以委托此案由總統決定。

2003年 和黃主動退出收購案

除了近年的華為和TikTok外，追溯到2003年，CFIUS參與過和記黃埔收購美國環球電訊公司一案。

當時有報道指，和黃退出收購，與美國方面基於國家安全理由，擴大對和黃收購環電計劃的調查有關。據《華爾街日報》，CFIUS將對和黃收購正式展開為期45日的調查，完成後會向總統喬治布殊提交建議，由布殊於15日內決定是否批准該項收購。

報道指，有關調查仍付予CFIUS權力的最高上限，反映美國當局對和黃與中國政府的關係仍有疑慮。

之後，和黃宣布退出收購計劃，集團發言人還強調，集團與中國政府無任何聯繫。

責任編輯：尹航

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