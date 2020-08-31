【野味重現】武漢驚見賣野蛙　被批「傷沒好就忘了疼」（有片）

▲ 【野味重現】武漢驚見賣野蛙 被批「傷沒好就忘了疼」

新冠病毒疑來自野生動物，傳人後引爆一場全球大瘟疫，內地全面封殺野味買賣。但剛走出新冠肺炎疫情陰霾的武漢，卻被內地媒體發現，野味交易出現復蘇跡象，有商家公開叫賣野生青蛙。與論場對此嘩然，批評這是「傷疤還沒好，就忘了疼」。官方回應時強調，武漢不准賣野味，歡迎檢舉。

「澎湃新聞」報道，在武漢的天聲街菜市場、長春路菜市場，有多個商家販賣野生青蛙，價格每斤25元到30多元（人民幣，以下同），人工飼養的約每斤15元，攤販並對顧客說「這絕對好吃的」。

新冠肺炎疫情後 內地禁絕野味交易

從網絡流傳的視頻可看到，被用綠色網袋裝著的野生青蛙，就被商販放在地上，一邊還有積水和垃圾，過往行人來來去去，地上不時可見髒污。

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視頻傳出後，武漢市場監管局表示，野生動物不能賣，但人工繁殖的可以；民眾若發現可舉報，工作人員會到現場去調查。根據當地法規，武漢在今年5月就已宣布禁食野生動物，其中包括青蛙。

由於武漢是首個通報出現新冠肺炎的地方，且新冠病毒病源來自野味的可能尚無法被專家排除，如今武漢好不容易疫情緩解，卻又有攤販賣起了野生青蛙，不少網民批評，「傷疤還沒好，就忘了疼」、「還有人敢吃野生動物嗎」？

內地「界面新聞」報道，儘管「禁售、禁食野味」是許多人的共識，但要落實「禁野」仍有困難。例如廣東今年1月發布了加強野生動物經營行為監管做好疫情防控工作的公告，就讓牛蛙養殖業者急了，澄清牛蛙是經濟型養殖水產品，而非野生動物。廣東後來又發布緊急通知，文中明確了水生野生動物範圍，牛蛙不在其中。

報道說，牛蛙整個產業的利益巨大，又是熱門的食材，估算2019年中國牛蛙類餐廳超過了2萬家。

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責任編輯：鄧國強

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