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【TikTok賣盤】中國一腳把球踢回 特朗普頓時陷兩難

國情動向 15:06 2020/08/31

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【TikTok賣盤 中美科技戰】中國一腳把球踢回 特朗普頓時陷兩難

中美環繞TikTok角力上演意外一幕。中國推出限制人工智能技術出口新規定，TikTok母公司字節跳動表明會嚴格遵守，TikTok美國業務賣盤可能要到美國大選過後才有決定。中方新規可能把TikTok美國潛在買家嚇怕，分析更形容就像「收購KFC但可能得不到辣雞醬料秘方」。美國總統特朗普想打中國牌爭取選票，如今則可能要決定是否冒上得罪美國廣大年輕選民風險，如期封禁TikTok。

彭博社專欄形容，特朗普對TikTok出手，初時好像一切都在他的盤算之內。特朗普以國安為由，下令TikTok在9月15日前向美企出售美國業務，這短短數十天期限彷彿真的有逼切國安威脅，而微軟則因為仍未徹底清楚的原因，即時表示有意收購，並獲特朗普支持。

中國上周末舉動卻很可能令美企迅速吞併TikTok機會落空。中國商務部與科技部聯合修訂出口限制目錄，將「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」、「人工智能交互界面技術」等加入出口限制行列，要求企業對外出售有關技術前必須取得批文。

美媒曝光細節：TikTok閃售計劃已偏離正軌

「嚴守中國新規」TikTok賣盤或待美國大選後

儘管出口限制並不等於出口禁令，TikTok美國業務最終仍可能成功賣盤，但專欄指出，人工智能技術與內容推薦演算法，正是TikTok成功關鍵，而現在TikTok能否賣盤的決定者，則由美國政府變了中國政府。

對科企而言，人工智能驅動的演算法正是謀生竅門。Facebook、Snapchat、Google等科網巨企，都是以收集和分析用戶數據，來決定向用戶展示甚麼內容來吸引廣告生財。Google比Bing更吸引人使用，正因Google搜索引擎演算法更貼心。TikTok美國下載量超過1.65億次，對潛在買家最吸引的，也不外乎是TikTok的演算法和用戶數據。

中國現在限制人工智能技術出口，就算沒有嚇怕TikTok美國業務潛在買家，也至少令交易幾無可能在特朗普9月15日限期前完成。特朗普則面對兩難：要不放軟態度，要不貫徹威脅封禁TikTok這潮流應用程式，冒上在大選前一次過得罪美國數以千萬民眾風險。

華為和TikTok風波都有它身影 CFIUS是何機構？

中美都爭話事權 恐嚇跑TikTok「求婚者」

Triller出價1585億加入收購戰 TikTok稱荒謬

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責任編輯：連兆鋒

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