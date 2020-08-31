  • 30°C
香港時間 : 2020831日 (一) 16:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

台灣分析大陸軍力：初步具備癱瘓台防空、制海及反制作戰體系

國情動向 15:03 2020/08/31

分享：

兩岸緊張程度升溫。台灣的國防部公布中共軍力報告指出，現階段解放軍提高通資電作戰能力，電子戰軟、硬殺在大陸東南沿海已初步具備癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系的實戰能力，對台灣威脅巨大。

台國防部料大陸尋求「武統」正當性

據中央社報道，報告指出，大陸於浙江、福建及廣東等空軍基地陸續增駐新式戰機及無人機部署，藉此提高空中戰力及兵力運用靈活度外，並企圖藉由優勢兵力與數量，爭取台海空優，加大對台的空防壓力，並對接近大陸沿海的美國偵察機加強應處。

國防部表示，解放軍對台的針對性軍事作為已愈來愈密集，並強化對台實戰化的訓練力度，凸顯對台軍事整備未曾稍歇，後續大陸仍將持續加強各項對台軍事整備，升高對台威懾密度，尋求「武統」的正當性及合理性。

【中美角力】美軍機疑似在台灣起飛 行蹤詭異惹關注

歷經7年建設 大陸離台灣最近的鐵路有望年底開通

環時：解放軍可一擊癱瘓台灣機場 甚至毋須過台海中線

【台海局勢】台灣軍方禁向解放軍戰機開第一槍 違者法辦

報告分析說，大陸持續部署具有影像偵照與電子偵搜蒐能力的衛星，並通過台灣周邊的作戰艦、科研船、無人機、偵察機、情報船等陸海空手段擴大情報搜集，完整掌握台灣軍事動態及完備戰場情報整備與經營。

報告指出，解放軍通資電作戰能力，除可運用各主戰飛機攜掛精確導引武器對台灣突擊，也能輔以無人載具配合各型電戰機進行電子戰軟、硬殺，以提高大陸東南沿海的實戰能力，現階段已初步具備癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系，並有效奪取並保持戰場控制權、阻斷台海通道，對台灣威脅巨大。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

無人機 戰機 陸軍 空軍 美國 中國 台灣 解放軍 中國共產黨 兩岸關係

上一篇文章

【TikTok賣盤】中國一腳把球踢回 特朗普頓時陷兩難

下一篇文章

【美國大選】神秘「義烏指數」估特朗普贏？因旗幟訂單多拜登20倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美國防部擴大制裁中企 中交建等11企業列入名單（附名單）
【中美角力】美國防部擴大制裁中企 中交建等11企業列入名單（附名單）
【中美5G角力】聯發科力爭供貨華為 已向美國申請9月15日後繼續出貨
【中美5G角力】聯發科力爭供貨華為 已向美國申請9月15日後繼續出貨
【TikTok賣盤】中美都爭話事權　恐嚇跑TikTok「求婚者」
【TikTok賣盤】中美都爭話事權　恐嚇跑TikTok「求婚者」
【中美角力】警告美軍？解放軍邀美方參觀U-2偵察機殘骸
【中美角力】警告美軍？解放軍邀美方參觀U-2偵察機殘骸
【中美角力】美軍機疑似在台灣起飛 行蹤詭異惹關注
【中美角力】美軍機疑似在台灣起飛 行蹤詭異惹關注
【美國大選】拜登若上台 中美關係會有轉機嗎？
【美國大選】拜登若上台 中美關係會有轉機嗎？