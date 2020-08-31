台灣分析大陸軍力：初步具備癱瘓台防空、制海及反制作戰體系

兩岸緊張程度升溫。台灣的國防部公布中共軍力報告指出，現階段解放軍提高通資電作戰能力，電子戰軟、硬殺在大陸東南沿海已初步具備癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系的實戰能力，對台灣威脅巨大。

台國防部料大陸尋求「武統」正當性

據中央社報道，報告指出，大陸於浙江、福建及廣東等空軍基地陸續增駐新式戰機及無人機部署，藉此提高空中戰力及兵力運用靈活度外，並企圖藉由優勢兵力與數量，爭取台海空優，加大對台的空防壓力，並對接近大陸沿海的美國偵察機加強應處。

國防部表示，解放軍對台的針對性軍事作為已愈來愈密集，並強化對台實戰化的訓練力度，凸顯對台軍事整備未曾稍歇，後續大陸仍將持續加強各項對台軍事整備，升高對台威懾密度，尋求「武統」的正當性及合理性。

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報告分析說，大陸持續部署具有影像偵照與電子偵搜蒐能力的衛星，並通過台灣周邊的作戰艦、科研船、無人機、偵察機、情報船等陸海空手段擴大情報搜集，完整掌握台灣軍事動態及完備戰場情報整備與經營。

報告指出，解放軍通資電作戰能力，除可運用各主戰飛機攜掛精確導引武器對台灣突擊，也能輔以無人載具配合各型電戰機進行電子戰軟、硬殺，以提高大陸東南沿海的實戰能力，現階段已初步具備癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系，並有效奪取並保持戰場控制權、阻斷台海通道，對台灣威脅巨大。

責任編輯：尹航

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