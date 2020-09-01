【神州快訊】郵儲銀行發布2020年中報：不良貸款率為0.89% 資產品質保持優良

8月30日，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（下稱「郵儲銀行」，股票代碼：601658.SH，1658.HK）公布了2020年半年度報告。

中報顯示，截至6月末，郵儲銀行資產總額10.97萬億元（人民幣，下同），客戶貸款總額5.48萬億元，分別較上年末增長7.34%和10.19%；負債總額10.32萬億元，客戶存款總額9.87萬億元，分別較上年末增長6.75%和5.93%；實現營業收入1,464.85億元（國際財務報告準則），較上年同期增長3.37%。

郵儲銀行提升服務實體經濟質效，持續加大對國民經濟重點領域的金融支持力度。中報顯示，截至6月末，郵儲銀行普惠型小微企業貸款餘額7,566.12億元，較上年末增加1,034.27億元，上半年累計投放金額較去年同期增長48.32%；深入落實鄉村振興戰略，穩步推進協同支農生態建設，着力提升農村金融服務水準，涉農貸款餘額1.35萬億元；持續加大金融扶貧力度，金融精准扶貧貸款餘額902.26億元，較上年末增加77.70億元；積極貫徹國家增強消費對經濟發展基礎性作用的方針，消費信貸業務持續穩步發展，個人消費貸款餘額2.20萬億元，較上年末增加1,858.62億元，增長9.21%。

得益於一系列有效的舉措，郵儲銀行資產質量繼續保持優良。中報顯示，截至6月末，郵儲銀行不良貸款率為0.89%，不到行業平均水平的一半；撥備覆蓋率400.12%，是行業平均水平的兩倍多，較上年末上升10.67個百分點。



（特約）