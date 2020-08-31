▲ 【PMI解讀】內需變主引擎 加碼「內循環」是撐經濟王道

國家統計局今天公布最新的採購經理指數（PMI）憂與喜參半，上月製造業PMI遜於預期，但非製造業PMI卻意外創出逾兩年半新高，數字冰火二重天，反映新冠肺炎全球疫情仍高燒，國外需求疲軟令製造業不振；但來自中國國內消費等需求，卻超預期強勁，於是出現非製造業PMI亮麗、內需撐起經濟的格局。

從PMI數字反映出一個事實，未來一段時間，內需支持經濟動能大於外需，引證以內循環為主、外循環為輔的「雙循環」戰略，符合目前中國經濟發展軌跡。

內地8月製造業PMI為51.0遜預期 非製造業PMI勝預期

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根據國家統計局今天公布數據，8月內地官方製造業PMI為51.0，略低於預期，比上月略跌0.1個百分點，反映製造業總體平穩運作、但復蘇不如預期暢順；事實上，小企業繼續面臨需求不足和資金緊張的困擾，當月小型企業PMI已經跌至2月以來最低水平。

環球疫情仍高燒 外需疲軟、中國製造業難振

但非製造業PMI卻是另一片天空，8月內地官方非製造業PMI為55.2 ，高於預期的54.2，較上月上升1個百分點，並創出2018年1月以來、即逾兩年半來高位。

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從數字反映，製造業PMI遜色的原因不在中國本身，而是在國外－－新冠肺炎全球疫情仍高燒，南韓及美國等從亞洲到美洲的廣泛地區，更出現新一波反彈；疫情繼續蹂躪環球經濟，外需不振，令中國製造業亦難全面復蘇。

但值得注意的是，主要因素來自內需的非製造業PMI數據靚麗，是得力於中國疫情持續受控，人們走出隔離措施後，社會消費逐步復元。

事實上。尤其8月伴隨著住宿、餐飲、文娛等行業有序恢複經營，服務業商務活動指數升至54.3創出年內新高。

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從這些PMI數字可得出一種結論，外需疲弱下，中國經濟要穩增長，就必須先穩內需、拓內需、擴內需，實現中央主張的「內循環」政策思路。

內需強勁 凸顯中國「穩增長」先要「穩內需」

套用中國物流與採購聯合會（ＣＦＬＰ）特約分析師張立群的話，經濟回升的遲滯效應下，中國應著力加強擴大內需政策的實際效果，盡快提高市場需求的回升速度。

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光大銀行金融市場部分析師周茂華認爲，從目前國內影院、旅遊、航空交通等客流情況看，國內第三産業仍未恢復至疫情爆發前水平，後續潛力逐步釋放疊加政策支持，服務業恢復仍有望進一步加快，這不僅更有助於緩解下半年的就業壓力，且下半年經濟擴張步伐有望進一步加快。

此前不少觀點已指出，官方如要催谷內需，貨幣政策、大水漫灌不是良方，財政政策才是必不可缺，政策如何落地，拭目以待。

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