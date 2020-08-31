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華為停止贊助澳洲欖球隊 稱澳洲營商環境負面

國情動向 17:03 2020/08/31

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華為停止贊助澳洲欖球隊 稱澳洲營商環境負面

中國電訊設備商華為遭美國為首英語國家封殺，澳洲也在此列，加上中國澳洲關係近期轉差之際，華為宣佈停止贊助澳洲欖球隊「坎培拉奇襲者」（Canberra Raiders），結束雙方9年合作關係。華為亦指，澳洲營商環境「持續負面」。

華為在澳洲子企業周一（31日）發表聲明，宣佈提前1年解除對坎培拉奇襲者的贊助合約。坎培拉奇襲者是澳洲全國欖球聯賽（National Rugby League，NRL）的隊伍，該隊與華為合約原定2021年賽季結束時才到期。

任正非：美國政客希望我們死 求生使華為振奮起來

華為形容，對坎培拉奇襲者的贊助，是華為首次對世界上大型體育賽事的贊助；公司在過去9年裏「就像是奇襲隊家族的一份子」，在一些困難時期，這些贊助也成為了公司的亮點。

聲明續指，然而，澳洲「持續負面的營商環境」，對公司收入流的影響超過預期，因此公司被迫提前1年結束球隊主要贊助商的身份。

雖受美國打壓 華為上半年日賺2.4億

華為澳洲公司首席事務官傑米切爾（Jeremy Mitchell）對合約結束表示遺憾。他稱，華為作為奇襲隊近10年的主要贊助商，感到非常自豪，這說明雙方的合作非常成功，而即使澳洲政府禁止華為參與5G建設，華為仍然設法繼續贊助球隊，和奇襲隊渡過一段艱難時期，雙方的共同記憶和友誼會永遠存在。

堪培拉奇襲者行政總裁弗那（Don Furner）回應稱，球隊對華為停止贊助感到難過，華為是球隊合作時間最長的主要贊助商，雙方關係不僅是球衣上的標誌，還在一些重要的社區倡議和慈善籌款合作。

合約提前結束後，坎培拉奇襲者球衣胸前的華為標識，會轉移到背後。但華為仍會保留位於堪培拉的「華為奇襲隊」新訓練中心的冠名權，中心會繼續作為展示華為技術的一個重要平台。

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華為停止贊助澳洲欖球隊 稱澳洲營商環境負面

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責任編輯：連兆鋒

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