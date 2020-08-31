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王毅回應捷克議長訪台：與中國人民為敵　要付沉重代價

國情動向 17:07 2020/08/31

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捷克參議院議長維施特奇爾（Milos Vystrcil）周日（30日）率代表團訪問台灣，中方對此強烈不滿。正展開訪問德國行程的國務委員兼外長王毅表示，捷克在台灣問題上挑戰一個中國原則、與中國人民為敵，將要付沉重代。

王毅向記者表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是與14億中國人民為敵，就是國際背信行為。

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他強調，對於捷克參議長的公開挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民絕對不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。

王毅此前在法國國際關係研究院發表演說，他稱中歐沒有根本利害衝突，合作遠大於競爭，共識遠大於分歧；又稱中歐雙方社會制度雖然不同，但不是制度性對手，而應是全方位戰略夥伴。

他表示，中國繼續堅持和平發展，「中國不是當年的蘇聯，更不願也不可能去做第二個美國」，永遠不會稱霸、不搞擴張。

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責任編輯：鄧國強

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