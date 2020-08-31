▲ 華為10天後公布升級3系統 迎戰美國圍堵大時代

中美科技戰白熱化的關鍵時刻，華為將於十天後即9月10日，舉行2020年的HDC開發者大會（Huawei Developer Conference），官網上已經公布會議日程，並顯示這次大會主題有三大重點：鴻蒙系統、HMS服務及EMUI 11系統。

內地媒體報道，今年HDC開發者大會的重點是華為生態系統、特別是軟體系統，，而不單單是硬件產品。根據華為官網日程介紹，這次大會上，華為會公布HMS Core 5.0的最新進展。

其一：HMS Core 5.0

HMS是華為移動服務系統，類似谷歌的GMS，7月初華為已正式宣布了HMS Core 5.0，預計即將舉行的大會，將釋出更多信息。

HMS Core 5.0覆蓋7大領域的服務，包括：應用服務（App Services）、圖形（Graphics）、媒體（Media）、人工智慧（AI）、智慧終端機（Smart Device）、安全（Security）、系統（System），更全面地開放華為「芯端雲」能力。

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據之前的數據，HMS全球月活用戶超過7億，註冊的開發者已達到160萬，超過8萬個應用已經集成了華為的HMS Core。

其二：鴻蒙HarmonyOS 2.0

除了HMS，還有個系統要發布－－鴻蒙HarmonyOS，去年的HDC大會上發布HarmonyOS 1.0，今年應該會正式推出HarmonyOS 2.0系統，很可能會應用在華為生產的個人電腦PC、智能手表、車機（車輛導航）產品上。

其三：EMUI 11系統

EMUI是華爲基於Android開發的操作系統，手機上的EMUI系統繼續發展、並推出EMUI 11，印證了華為消費者業務 CEO余承東之前所說，鴻蒙暫時還不會用在手機上，依然是EMUI為主。

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在去年的EMUI 10上大量引入分散式運算之後，EMUI 11同樣也會進一步提升分佈能力，同時圍繞GPU Turbo、單手模式、手勢操控、檔分享、安全性、飛行模式等進行改變，推出更多基於分散式技術的跨設備、全場景交互體驗革新。

EMUI 11系統將在華為Mate 40系列手機上首發，在它宣布之後，Mate 40系列手機發布會也不遠了。

華為手機在中國市場已經佔據接近47% 的份額，但美國禁令已令華為無法使用Google的GMS服務，未來一旦禁令部份條文的豁免期屆滿，華為手機很可能不能再用Android。因此，今次大會公布3大系統升級，頗有逐步替代美國軟件的意味。

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責任編輯：鄧國強

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