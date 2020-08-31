▲ 台否認美軍使用機場 環球時報：如屬實將打台海戰

大陸追蹤美軍動向的「南海戰略態勢感知計劃」平台聲稱，美軍偵察機疑似在台灣機場升降，令台海緊張局勢陡然升級。台灣軍方已否認這一消息，而人民日報社旗下環球時報則發表社評，稱美軍如真的使用台灣，中國大陸可摧毀有關台灣機場、乃至美國軍機，由此引爆台海戰爭。

觸發今次「南海戰略態勢感知計劃」稍早前發佈，美國海軍一架EP-3E「獵戶座」電子偵察機周日（30）的飛行軌跡，顯示飛機行蹤始於台北對出海域，經過東海前往日本，行蹤異常，疑似從台灣起飛出發。但該平台補充，美軍軍機異常紀錄，不排除是訊號錯誤導致軌跡偏差所致。

台軍：假訊息無助兩岸和平發展

而台灣空軍司令部周一（31日）晚間發布新聞稿，駁斥此為假訊息，與事實完全不符；而大陸這種不實訊息，不僅無助兩岸和平發展，更嚴重破壞區域的安全與穩定。

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而在台軍否認美軍使用台灣機場前，環球時報發表題為「需要給蔡英文當局一個根本性警告了」的社評，直指，「如果台灣與美方已經做了美國軍機在台灣起降的安排，這是非常嚴重的事件，已經踩到大陸維護國家統一的紅線」。文章更稱：

如果大陸掌握了確鑿證據，就可以摧毀相關機場和降落在該機場的美國軍機，台海戰爭將就此打響。

環球時報表示大陸要再次警告蔡英文當局和華盛頓「不要玩火」。「大陸維護國家主權和領土完整的意志十分堅定，我們不想打仗，但是對公然製造分裂國家現實的那些行爲，大陸必堅決予以回擊」。

文章又舉例，美台近期「不斷加強勾結」，美國在台協會日前就發布了一張美軍加油機爲台灣戰鬥機空中加油的照片，這也是赤裸裸的挑釁。文章並稱：

越來越多的人不再相信兩岸有可能和平統一了，「武統論」被更加廣泛地討論。

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社評說，蔡英文當局口口聲聲地希望和平，但他們的做法卻是把台海不斷朝著戰爭邊緣推；大陸因此要認真考慮在台海問題上下一劑「猛藥」，給予蔡英文當局一個強烈的警告。

環時：建議將台島上空列解放軍巡航空域

環球時報揚言，「猛藥」之一是「我們建議將台灣島上空宣布爲解放軍的巡航空域，解放軍的偵察機、戰鬥機將前往台灣島上空執行任務」。這些軍機一方面宣示主權，一方面核查台灣各機場是否有美國軍機降落

如果台灣軍隊膽敢向解放軍飛機開火，打第一槍，就意味著挑起戰爭，解放軍應立即對台灣軍事力量給予全面摧毀，實現武統。

文章最後說，「狹路相逢勇者勝，而我們相信，民進黨當局是一壓就垮的草包......和平統一必須以軍事懲罰作爲根本制約來推動，而不能用一種美好的願景來吸引」。

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責任編輯：鄧國強

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