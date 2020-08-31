【中美角力】王毅楊潔篪前後腳訪歐　中美打歐洲外交激戰

繼中國國務委員兼外長王毅訪問歐洲5國後，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周二將出訪，在首站緬甸過後訪問西班牙、希臘。這被外界視為中國向歐洲尋求外交突圍之舉，以應付美國圍堵。

中國外交部下午舉行例行記者會，發言人趙立堅在會中主動宣布這一訊息，並指楊潔篪是應上述3國政府邀請。

京欲瓦解 美國為首的西方國家包圍圈

由於新冠肺情及美國對北京政策趨於強硬下，中國今年在外交上遭遇挑戰，楊潔篪及王毅都加強了對外訪問行程。其中，楊潔篪6月間一度前往夏威夷，與美國國務卿蓬佩奧舉行會談。

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進入8月，楊潔篪已在19至22日訪問新加坡及韓國；不久，王毅從25日起至9月1日，一連訪問意大利、荷蘭、挪威、法國、德國等歐洲5國，被認為是北京選擇歐洲作突破，試圖瓦解以美國為首的西方國家包圍圈。

而王毅前腳剛走，楊潔篪後腳就將訪問希臘、西班牙。

消息指，楊潔篪此次出訪，可望為中國國家主席習近平9月中旬與歐盟領導人間的特別峰會奠定基礎。而中國對希臘及西班牙的港口設施均有高額投資，也使外界關注楊潔篪此次訪問，能否鞏固中國在當地的利益，進而加以拉攏，以不使兩國倒向美國。

責任編輯：鄧國強

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