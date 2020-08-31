【中印衝突】中印邊境衝突再起 解放軍指印軍越線挑釁

中印在邊境再起衝突。印度軍方指控中方在印中的喜馬拉雅山區邊界採取「挑釁」行動。解放軍西部戰區新聞發言人指摘，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。

據新華社8月31日報道，西部戰區新聞發言人張水利大校8月31日就中印邊境局勢發表談話指出，8月31日，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。

【中印衝突】中國企業原油出口 據報失印度國有煉油商生意

【中印衝突】阿里暫停投資印度影響幾何？或涉3大計劃

印方此舉嚴重侵犯中國領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定，出爾反爾、背信棄義，中方對此表示強烈反對。我們嚴正要求印方，立即撤回非法越線占控兵力，嚴格管控和約束一線部隊，切實遵守承諾，避免事態進一步升級。中國軍隊正採取必要應對措施，並將密切關注事態發展，堅決維護中國領土主權和邊境地區和平穩定。

外交部發言人趙立堅對此回應時表示，中國邊防部隊一貫嚴格遵守實際控制線，從未越線活動。兩國邊防部隊一直就現地問題保持著溝通。

印度軍方今天指控中國在印、中的喜馬拉雅山區邊界採取「挑釁」行動。事發地點靠近6月兩軍鬥毆造成20名印度軍人死亡處。

【中印衝突】印度據報正移除華為設備 業內人士：真的結束了

印度據報收緊中國商人學者簽證審查 以遏制中國影響

印度國防部昨天的聲明指出，中國部隊「違反（舒緩邊境緊張情勢的）共識」。

「印度部隊預先制止人民解放軍在班公錯湖（Pangong Tso Lake）南岸的行動，採取措施強化我方陣地，阻撓中國單方面改變實地現狀的意圖。」

中印部隊6月15日曾發生徒手搏鬥事件，造成20名印度軍人死亡。中方雖承認有人員傷亡，但未提供人數。

新德里與北京政府都把邊境再陷緊張歸咎於對方。兩國在1962年爆發邊境戰爭後，雙方軍隊不時對峙。

6月衝突過後，中國與印度軍隊朝這個區域投入數以萬計的兵力。雙方雖舉行軍事和外交對談來舒緩緊張情勢，但談判似已陷入僵局。

責任編輯：鄧中建

【中印衝突】擬封殺華為5G後 印度要電訊商審核網安以防中國裝後門

印度加碼禁中國APP 小米瀏覽器上榜

中印關係隨時「打破杯子」 中國駐印度大使籲冷靜免誤判

印度擬邀澳洲參加與美日海軍演習 或惹北京不滿