中國捷克關係劍拔弩張 互召對方大使交涉

捷克參議院議長維斯特奇爾（Miloš Vystrčil）訪台，正在德國出訪的中國外交部長王毅反擊稱，中國會讓維斯特奇爾付出深重代價。中捷雙方外交部分別召見對方大使，兩國關係劍拔弩張。

據央視新聞報道，中國國務委員兼外長王毅當地時間31日在德國對媒體聲稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分」。他毅說，在兩岸議題上挑戰「一個中國原則」，就是與14億中國人民為敵，他還說這是國際背信行為。

王毅稱維斯特奇爾訪台灣是「公開挑釁」，且背後有反對中國的勢力，「中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。」

王毅回應捷克議長訪台：與中國人民為敵 要付沉重代價

中國外交部晚間表示，外交部副部長秦剛日前已約見捷克駐中國大使佟福德（Vladimír Tomšík），就維斯特奇爾訪台提出交涉，指此舉「冒天下之大不韙」，中方必將做出必要的反應。

中國外交部並指，其歐洲司負責人及中國駐捷克大使館，也分別就此向捷克駐中國大使館、捷克外交部提出交涉。

根據公布內容，秦剛向佟福德說，維斯特奇爾罔顧中方堅決反對和嚴正交涉，「出於一己私利，在台灣當局利誘和反華勢力鼓動」下，執意赴台訪問，「公然支持台獨分裂勢力和分裂活動，嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政」，中方對此予以強烈譴責。

他說，中方敦促捷方正視中方嚴正立場和嚴重關切，充分認識維特齊訪台本質，「不要低估14億中國人民堅定捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和決心」，以實際行動恪守「一個中國」原則，避免雙邊關係因維特奇這種「惡意、短視行為」受到進一步損害。

捷克外長：保留與台灣合作的權利

而對於王毅言論，捷克外長佩派提賽克（Tomáš Petříček）表示，王毅的發言已逾越尺度，他將明確表示反對；捷克有自己的「一中政策」，並保留與台灣合作的權利，這是捷克自家事。他表示，將要求中方提出說明，預計本周召見中國駐捷克大使張建敏。

捷克外交部稍後於官網發布，次長特拉帕（Martin Tlapa）依據佩崔切克指示，已於今日召見張建敏，並表達極力反對中方針對維特齊訪台的相關發言。

特拉帕指出，中方相關發言不恰當，也不符兩個主權獨立國家之間的外交溝通準則，捷克外交部的立場為捷中關係應聚焦於正面、實際的議題。

維斯特奇爾30日率領89人組成的訪問團抵達台灣，展開為期7天的訪問行程，將會見蔡英文總統、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌等政府官長，並已出席台捷經貿投資論壇，前往立法院及國立政治大學演講。

責任編輯：蒯宇澄

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