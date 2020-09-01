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美宣布與台建立新的雙邊經濟對話 解密對台6項保證文件

國情動向 09:46 2020/09/01

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美國周一（8月31日）宣布，將與台灣建立新的雙邊經濟對話，又解密前總統列根時代對台六項保證的文件，凸顯支持台灣的意圖。美方此舉，勢惹起北京反彈，令中美緊張關係進一步升溫。

在台北，總統府表示，感謝美方以實際行動深化台美經貿合作夥伴關係，冀讓台灣能夠更進一步與世界各經濟體加速連結，成為全球供應鏈重整中的關鍵力量。

專責亞太事務的美國助理國務卿史達偉（David Stilwell）周一在一個網上研討會表示，美國長久以來的「一中政策」與北京的「一中原則」不同。而美國的最新行動並非政策轉變，而是華盛頓長期奉行的「一個中國」政策內內，一系列「重大調整」的一部分。他表示，美國近來政策有所調整，主要是因為北京威脅日增，同時反映美台關係日益深化。

專責亞太事務的美國助理國務卿史達偉（David Stilwell）00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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他表示，北京近年以外交孤立、軍事威脅、網路黑客、經濟施壓與聯合陣線等行動威脅台灣，挑戰西太平洋和平穩定，而這些破壞穩定的行為來自北京，而非台北或華府。美國支持台海維持現狀，因而採取行動恢復區域平衡，其他愛好和平的國家也應當這麼做。

分析：展示強硬姿態 惟不願越過紅線

對於美國在台協會（AIT）公開兩則解密電報，強調「六項保證」始終是美國對台及對中政策的根本要素，史達偉稱，這些保證持續到今天。

據AIT，其中一則解密電報，是1982年7月提供美國對1982年《八一七聯合公報》的解釋，闡述美國逐步減少對台軍售的意願，取決於中華人民共和國和平解決兩岸分歧的持續承諾。若中華人民共和國採取更敵對態度，則美國將增加對台軍售。這項立場表明，美國的主要關切為維持兩岸的和平，因此，對台軍售的性能和數量將完全取決於中華人民共和國所帶來的威脅。文件以「最後一項保證：美國將持續對台軍售」作結。

至於第二則電報，是同年8月揭示對台六項保證，強化上述立場。對台六項保證包括美國未同意設定終止對台軍售的日期；未同意就對台軍售議題向北京徵詢意見；未同意修訂《台灣關係法》等。

前美國在台協會（AIT）處長包道格（Douglas Paal）認為，美方此舉是宣傳居多，希望看起來強硬，但仍不願越過北京的紅線。史達偉的前任、前亞太助卿羅素（Daniel Russel）說，公布6項保證文件，似乎是對特朗普政府鷹派要求放棄「戰略模糊」的妥協回應。

中國外交部多次強調，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，敦促有關方面慎重妥善處理涉台問題。

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責任編輯：林佩怡

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