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8月財新中國製造業PMI升至53.1創9年半新高 新出口訂單年內首擴張

經濟脈搏 10:08 2020/09/01

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內地疫後經濟持續恢復，8月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得53.1，較7月提高0.3個百分點，為2011年2月以來最高。

其中，製造業產出連續6個月處於擴張區間，8月生產指數錄得2011年2月以來最高，連續兩個月加速擴張。調查樣本企業反映，製造業繼續從新冠肺炎疫情中復蘇，客戶需求有轉強跡象。

疫後經濟恢復 新出口訂單年內首擴張

新訂單指處也錄得2011年2月以來最高，連續3個月處於擴張區間。在全球疫情防控措施逐漸放鬆之下，外需轉強，8月新出口訂單指數出現今年以來的首次處於擴張區間。

然而，製造業企業對增加用工仍謹慎，8月就業指數連續第八個月處於收縮區間，但降幅輕微，為今年以來最低。企業反映，用工收縮普遍與員工自願離職後沒有填補空缺、企業致力降低成本等有關。也有部分企業增加用工。

內地8月製造業PMI為51.0遜預期 非製造業PMI勝預期

另外，新訂單增加，導致廠商繼續增加採購，原材料庫存指數連續3個月處於擴張區間，但較7月創下的七年半最高值有所放緩。原材料購進價格指數連續3個月處於擴張區間，但低於7月。製造商繼續小幅上調產品售價，據反映，製造業出廠價格上升，原因是投入成本上漲，影響傳導至客戶。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情後的經濟復甦持續，供需兩側同步向好，海外需求亦走強。就業工作仍是重中之重，就業擴張有賴經濟景氣長期改善，宏觀政策支持不可少，尤其國內外經濟還有諸多不確定因素，相關政策不宜明顯收緊。

事實上，8月製造業界樂觀度回落至近3個月以來最低，但仍處於擴張區間。企業普遍相信隨著疫情消退，市況將進一步轉強，但對全球疫情持續時間和嚴重程度仍有顧慮。

此前，國家統計局公布的8月製造業PMI為51，低於上月0.1個百分點。

責任編輯：林佩怡

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