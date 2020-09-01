在岸離岸人幣升穿6.82關 有何因素支撐人民幣走高？

在岸、離岸人民幣受美元指數大幅下挫影響，今天（1日）早段雙雙收復6.84關口，創去年7月以來新高。截至早上10時，在岸價（CNY）暫報6.8347；離岸價（CNH）暫報6.8324，升約0.2%。

人民幣持續走高，一度升逾300點子，突破6.82關口，在岸、離岸價分別高見6.8188及6.8128。其後截至中午12時，退回6.82水平。

人民幣兌美元中間價報6.8498，較上日6.8605，升107點子或0.16%，連升6日，創逾14個月的新高。

創去年7月以來新高

美聯儲副主席克拉里達周一表示，美國不會僅僅因為失業率下降就提高利率。市場普遍看跌美元的預測，高盛、瑞銀和法國興業銀行等機構均預計美元還將繼續下跌。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉健認為，美元指數持續大幅下跌的情緒持續推動下，人民幣滙率可能還會出現一個「穩中有升」的態勢。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒表示，人民幣兌美元預計可以升至6.7。

東北證券首席宏觀分析師沈新鳳表示，首先近期人民幣兌美元的升值是6月以來升值趨勢的延續，其基本面的原因是相比於美國以及其他主要經濟體，中國率先控制新冠肺炎疫情、經濟逐步修復、貨幣政策寬鬆但更加克制，尤其6月以來中國貨幣政策出現邊際收斂，人民幣資產吸引力增強。

沈新鳳預計，人民幣接下來一段時間仍將保持強勢。除上述原因並未發生變化之外，上周美聯儲公佈新的貨幣政策框架，其核心內容包含兩方面：一是採取「靈活形式的平均通脹目標制」，二是美聯儲將就業置於通脹之前，新的政策框架確立了美國貨幣政策長期寬鬆的定調，這將進一步削弱美元。因此，不應預設人民幣升值到什麼位置，未來滙率是否出現拐點取決於雙方基本面的變化，比如疫情形勢、疫苗研發進展等。

責任編輯：馬佩君

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