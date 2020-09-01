【中印衝突】中印邊境再度緊張 環球時報籲強硬回擊：中方需做好備戰工作

中印邊境再傳紛爭，印度指控解放軍在邊界採取「挑釁」行動，解放軍則指控印度非法越線佔控。《環球時報》社評呼籲，對印方的機會主義表現必須強硬回擊，中方需要做好在中印邊境地區開展軍事鬥爭的備戰工作，但強調中方堅持以和平方式化解摩擦，但印方魯莽衝擊底線時，中方不能手軟。

社評批評，印方惡人先告狀，「先發制人」暴露了印方率先採取破壞性行動，直指印軍是這次兩軍對峙的發起方。

印衝擊底線時 中方決不能手軟

文章指出，這次發生對峙的班公湖南岸本來就在中方實控之下，印方想要把它搞成新的爭議地區，配合印方在雙方談判中討價還價。印方明顯繼續在邊境問題上持多佔便宜的進取姿態，而非把維護邊境地區穩定置於首要位置。

▲ 中印關係近期持續緊張

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社評稱，解放軍有充分的力量保衛國家的每一寸領土，中國在西南邊境地區充滿戰略定力，也做了各種準備。印度想和平相處，中方歡迎。而想一來一去博弈，中方的工具和能力都比印度強。如果想用戰爭方式做攤牌，解放軍一定能夠讓印軍遭受比1962年更慘痛的失敗。

社評提到，中方需要做好在中印邊境地區開展軍事鬥爭的備戰工作，在印方魯莽衝擊底線時，中方決不能手軟，該動手時就要動手，而且要確保戰之能勝，要讓每一場爆發的衝突都成為印方的一個教訓。

印度非對手 打掉勾結美國對華以弱搏強幻想

最後，文章強調，中國的實力數倍於印度，它根本就不是對手。要堅決打掉印方可以通過勾結美國等其他力量，對中國以弱搏強的幻想。

印度軍方周一（8月31日）指控，中國在拉達克（Ladakh）東部採取「挑釁」行動，意圖改變現狀。而印度部隊預先制止解放軍在班公錯湖南岸的行動，採取措施強化印方陣地。據報事發地點靠近6月兩軍衝突傷亡地點。

解放軍西部戰區新聞發言人張水利則稱，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張，批評印方此舉嚴重侵犯中國領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定，出爾反爾、背信棄義，中方對此強烈反對，要求印方立即撤回非法越線佔控兵力。

中國軍隊正採取必要應對措施，並將密切關注事態發展，堅決維護中國領土主權和邊境地區和平穩定。

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責任編輯：林佩怡

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