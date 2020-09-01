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【中美角力】不止微信TikTok 白宮顧問揚言將瞄準更多中國App

國情動向 11:33 2020/09/01

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TikTok在特朗普政府封殺威脅下，出售美國業務的交易備受關注之際，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周一（8月31日）表示，特朗普政府除了打擊TikTok（抖音海外版）和微信WeChat外，還將瞄準更多中國應用程序（App）。

納瓦羅接受霍士商業頻道訪問時，重申封禁中國應用程序至關重要，稱美國不能使用中國製造的應用程序，也不能讓任何App獲取美國的數據並傳送到中國的服務器，「這些數據會被用來監視、監控和追蹤你。」

納瓦羅稱，這就是美國對TikTok和微信實施禁令背後的政策立場，而且還將限制其他中國App，因為中國政府基本上是企圖在全球範圍內獲取技術和影響力。他指，美國與總統特朗普都不會容忍這一點。

對於中國8月28日宣布對人工智能（AI）等技術出口實施新的限制，納瓦羅稱，中國強迫美國企業技術轉讓，從美國把技術拿走，卻在限制人工智能等技術出口，甚具諷刺意味。

特朗普上月簽署行政令，要求抖音母公司字節跳動出售TikTok在美國的業務，否則將被封禁。據CNBC報道，關於TikTok的交易最早可能會在當地時間今天（1日）宣布，潛在買家包括甲骨文及由微軟及沃爾瑪合組的財團，預計交易作價介乎200億至300億美元。

白宮：不會介入TikTok交易的談判

由於交易需要經過中國政府審批，美國白宮沒有表明是否接受這個安排，僅稱不會介入有關交易的談判。

對於特朗普的行政命令，字節跳動早前正式入稟起訴特朗普政府違憲和越權。中國外交部稱，中方支持相關企業拿起法律武器維護正當權益，批評美方企圖對非美國企業採取經濟霸凌和政治操弄的伎倆，無異於巧取豪奪，不僅違反市場原則和國際規則，也是對美方自己一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的諷刺。

CNBC：關於TikTok的交易最早會在周二宣布

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責任編輯：馬佩君

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