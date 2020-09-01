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【美國大選2020】中國企業最怕這3件事 英媒盤點

國情動向 12:00 2020/09/01

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【美國大選2020 中美角力】中國企業最怕這3件事 英媒盤點

2020年美國大選會於11月3日舉行，美國現任總統特朗普在大選前大打中國牌，惟即使拜登當選，中美關係相信也不會大改善。英國傳媒指出，對於美國下屆政府，中國企業最為擔心的是「中美脫鉤」、「退市」、「去全球化」3件事。

英國廣播公司（BBC）報道，中國科企人士認為，拜登當選勝過特朗普連任，因拜登傾向基於理性和事實，不像特朗普誇誇其談和泛政治化，但無論如何，中國企業都不指望誰主白宮會改變美國對華強硬立場。

文章稱，中國企業擔心的，主要是以下3件事：

  • 中美脫鉤

「脫鉤」（decouple）這個字近期多次從華府口中聽得見，特朗普揚言美國可以不用與中國做生意，而中美貿易協議「意義已經不大」。

從本質上說，脫鉤就是切斷中美建交以來所建立的經濟、商業紐帶。具體操作和話則可以動用一切辦法，特朗普將TikTok列為美國「國安威脅」，強行迫使其向美企出售業務就是一例。特朗普政府至今亦多方出擊，從嘗試令企業將供應鏈遷出中國，到有意令中國企業在美國除牌，不一而足。

但BBC稱，中美脫鉤並非那麼簡單。例如，儘管特朗普政府打擊華為至今收到一定效果，但這同時也激起中國加快發展晶片技術，增強自給自足能力。有中國科企策略師直言：「人們已經意識到，再也無法真正信任美國。」

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  • 退市

特朗普政府發起中美金融戰，針對在美國中國上市企業收緊監管，提出在2022年1月前不符合新規定的企業除牌。

BBC稱，假如拜登入主白宮，未必會嚴格執行同樣的禁令，但分析認為這種加強審查的基調會延續。GFM資產管理公司駐香港投資顧問丹尼森（Tariq Dennison）表示，民主黨人沒有理由放棄對華強硬，兩黨更似達成共識，那就是把一切不容易歸咎於對方的問題，都歸咎於中國，這局面不會很快就改變。

美國此舉看來已影響中國企業赴美國上市的意欲。就如阿里巴巴早已在紐約與香港上市，但子公司螞蟻集團今年IPO，則選擇在上海和香港舉行，避開了美國。中美關係持續緊張下，不排除會有更多中國企業如此選擇。

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  • 去全球化

中國是全球化一大受益者，全球化機遇令中國得以迅速崛起，而全球化亦正正是特朗普明言要改變的。

特朗普向美國民眾聲稱，全球化令中國搶走他們的飯碗，他要為美國人把錢從中國「賺回去」。特朗普上任以來，逆全球化也似乎成為趨勢，邊境開放和貿易自由程度都明顯降低，而這種趨勢很可能會超越今年美國大選。

BBC指出，全球化的自然後果之一是令世界更安全，人們做生意的時候很可能不想打架，或者至少不會公開衝突。文章稱，許多亞洲企業的最大擔憂是，中美兩個超級大國爆發軍事衝突；重設中美關係是危險的，不僅對中美兩國如此，對其他人也如此。

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責任編輯：連兆鋒

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