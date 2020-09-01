【中美角力】美北德州大學驅逐所有中國公派留學生 限1個月內離境

美國國務卿蓬佩奧透露，美國總統特朗普正謀劃對中國留學生採取限制措施之際，已有高校做出行動。近日網絡流傳一張郵件截圖，發件人為美國北德州大學（University of North Texas），圖片顯示的郵件內容是，該校決定驅逐所有受中國國家留學基金委員會資助的公派訪問學者和留學生，並限他們在一個月內離境。

驅逐留學生事出突然且未給出理由

據《環球時報》報道，網傳圖片顯示，北德州大學於8月26日突然決定中止受中國國家留學基金委員會資助的公派訪問學生學者在該校學習的資格，並剝奪了這些人繼續使用學校服務器、電子郵箱等學習資料的權利，僅允許受影響的人返校領取個人物品。

▲ 網傳郵件截圖

這封郵件截圖還顯示，該校也將此事告知了美國政府的相關簽證部門，表示這些中國公派訪問學生學者的學習項目已在8月26日當天結束。

回國需檢測和搶機票 學生進退維谷

有據信是北德州大學的中國留學生在請願網站「Change.org」求助的網貼表示，校方這一決定並未提前通知學生們，也未給出理由。

該網貼還控訴說，校方這一突如其來的決定，會給受影響的中國公派學生和學者帶來了大量不便，迫使他們一邊為了回國要拼命找地方做新冠肺炎的檢測，一邊還得面對因疫情沖擊而價格暴漲且數量極為有限的機票困境。同時，隨著這些中國公派學生尚未完成的訪學項目被就此中斷，他們能否完成學業和畢業也成了一個問題。

不過，截至目前，美國官方以及北德州大學尚未就此事作出正面回應，也尚未发現有任何美國的主流媒體報道此事。

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值得一提是，美國政府近期以簽證詐騙、間謀等理由拘捕多名中國留學生。最新一案是上周五起訴一名34歲弗吉尼亞大學（University of Virginia）中國留學生，指控他入侵電腦和盜取商業機密。美國國務卿蓬佩奧31日在電台節目中表示，總統正謀劃對中國留學生採取限制措施，預料未來「數周或數月」公布細節。

責任編輯：尹航

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