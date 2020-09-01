【神州快訊】受惠5G 科通芯城中期净利潤同比增193.6%

8月31日，科通芯城（00400.HK）發佈2020年中期業績，截至2020年6月30日6个月，該集團錄得總收入為32.812億元（人民幣，下同），同比增長22.8%；毛利為2.546億元，同比增加27.0%；淨利潤1.186亿元，同比大幅增加193.6%；公司權益股東應佔溢利約為1億元。

期內，隨着5G在國家的利好政策下全面普及應用，新基建的加速落地促進萬物互聯在國內蓬勃發展，芯片需求持續增加，帶動該公司芯片的業績顯著上升。毛利率上升亦因改變銷售組合所致，產品組合當中包括毛利率較傳統IC元器件為高的車聯網、智能家居、AI監控等專有市場的銷售。

2020年初，科通芯城完成業務重組，組成「硬蛋創新」及「引力企服」兩大業務。將IC元器件自營平台Cogobuy.com和硬蛋AIoT企業服務平台合併形成「硬蛋創新」，為國內AIoT企業提供芯片營銷服務。面向車聯網，5G 技術應用及記憶存儲等領域的「引力企服」，專注於自有技術產品研發及銷售，以及發展AIoT模組定制化解決方案。此外，「引力企服」亦提供金融服務，並將尋求通過投資或收購或併購產業生態中優質的科創企業，以完善集團整體業務佈局及獲取投資收益。重組完成後，科通芯城集團持有75%的「硬蛋創新」。

國內5G的大規模擴展及新基建的投入，「硬蛋創新」的業務發展與潛力也得到戰略投資者的關注。今年8月，「硬蛋創新」成功引入隸屬廣東最大的省屬綜合金融平台的廣東粵財基金作為戰略投資領投方，以支持「硬蛋創新」在高速發展的5G應用及國內萬億級的芯片市場中大力發展。

▲ 科通芯城集團展館里展示的創新產品。

（特約）