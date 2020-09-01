【內循環經濟】習近平接連通話印尼摩洛哥元首 重申對外開放

內地在改革開放逾40年之際，積極推動「國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，強調內循環經濟與對外開放並非「有你無我」之爭。中國國家主席習近平昨晚（8月31日）接連與印尼總統佐科，以及摩洛哥國王穆罕默德六世通電話，重申中國全面提高對外開放水平，強調疫苗合作。

習近平與印尼總統佐科通話期間強調，在疫情長期化、防疫常態化背景下推動經濟復甦增長，對各國都是一個重大課題。中國將繼續深化改革，全面提高對外開放水平，推動形成國內國際雙循環相互促進的新發展格局。這將為世界各國提供更廣闊市場機會。

中方願同印尼深入對接共建「一帶一路」倡議和「全球海洋支點」構想，實施好雅萬高鐵、區域綜合經濟走廊等重點項目，用好用足人員往來「快捷通道」，為兩國復工復產提速。中方重視印尼在國際和地區事務中的地位和作用，願同印尼一道努力，維護以聯合國為核心的國際體系，維護國際公平正義。

另外，習近平向摩洛哥國王穆罕默德六世表示，中摩傳統友誼深厚，兩國一貫相互理解、相互信任，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。中方鼓勵有實力的中國企業赴摩洛哥投資興業，願同摩方穩步推進兩國在共建「一帶一路」以及中非、中阿合作論壇等框架內各領域合作，推動中摩戰略夥伴關係結出新的碩果。

疫情方面，習近平指出，新冠肺炎對全世界是一次嚴峻考驗。當前，新冠肺炎疫情仍處於大流行階段，疫苗對人類最終戰勝疫情具有關鍵作用。

中方高度重視印尼在疫苗合作方面的關切和需求，支持兩國企業開展疫苗研發、採購、生產等合作，為疫苗在兩國和全球的可及性和可負擔性作出貢獻；並願同摩方積極推進疫苗研發和生產合作，中國疫苗研發完成並投入使用後，願作為全球公共產品，率先惠及發展中國家尤其是非洲國家。

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責任編輯：馬佩君

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