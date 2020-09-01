內地高校發布女生安全攻略引熱議 網民批限制穿衣自由

近日，內地一間高校發布的安全教育提示引發關注，其中的「女生安全攻略」中，包括「不要穿過分暴露的衣衫和裙子，不低胸、不露腰、不露背」等內容。網民批評限制穿衣自由，還有觀點認為有歧視女性之嫌。

反歧視專家：個別規定存在對女性刻板印象

據內媒《新京報》報道，廣西大學學生思想政治教育主題網站「雨無聲」发布的「女生安全攻略」上述內容引发了網友的熱議，輿論認為對女性有歧視之嫌。

據悉，這是一條发布在該網站「2020迎新專題」中的安全教育提示，文章從著裝、住宿、出行、乘車等九大方面作出安全提醒，並鏈接學校校工處、保衛部門以及派出所的電話。

部分內容如：不要穿過分暴露的衣衫和裙子，不低胸、不露腰、不露背，防止產生誘惑；不要露財露富，不攜帶大量現金或佩戴貴重首飾出行；單獨行走時用衣領、圍巾等將首飾遮擋住；在人生地不熟的地方最好搭乘公共交通工具。

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有網民認為，該條文章存在對女生穿衣自由的限制，以及性別歧視，「都2020年了，還有人覺得女孩子受到傷害是因為穿著暴露。」

有反歧視專家公開表示，安全攻略針對保護女性合法權益角度制定，但個別規定存在對女性刻板印象，治理性騷擾應創造安全的環境，懲治侵害人，而不是指責女生「穿著性感，誘发犯罪」。

責任編輯：尹航

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