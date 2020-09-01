  • 33°C
香港時間 : 2020901日 (二) 15:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

內地高校發布女生安全攻略引熱議 網民批限制穿衣自由

社會熱點 14:59 2020/09/01

分享：

近日，內地一間高校發布的安全教育提示引發關注，其中的「女生安全攻略」中，包括「不要穿過分暴露的衣衫和裙子，不低胸、不露腰、不露背」等內容。網民批評限制穿衣自由，還有觀點認為有歧視女性之嫌。

反歧視專家：個別規定存在對女性刻板印象

據內媒《新京報》報道，廣西大學學生思想政治教育主題網站「雨無聲」发布的「女生安全攻略」上述內容引发了網友的熱議，輿論認為對女性有歧視之嫌。

據悉，這是一條发布在該網站「2020迎新專題」中的安全教育提示，文章從著裝、住宿、出行、乘車等九大方面作出安全提醒，並鏈接學校校工處、保衛部門以及派出所的電話。

部分內容如：不要穿過分暴露的衣衫和裙子，不低胸、不露腰、不露背，防止產生誘惑；不要露財露富，不攜帶大量現金或佩戴貴重首飾出行；單獨行走時用衣領、圍巾等將首飾遮擋住；在人生地不熟的地方最好搭乘公共交通工具。

【內地水災】內地1.3萬戶人家 或因洪水重返貧困

韓星李孝利想改藝名「Mao」 遭內地網民炮轟辱華（有片）

葉璇餐廳吃鄰桌二手餸　變內地「惜食」大紅人（有片）

【新冠肺炎疫苗】內地假新冠疫苗搶閘開賣　一劑555元
 
有網民認為，該條文章存在對女生穿衣自由的限制，以及性別歧視，「都2020年了，還有人覺得女孩子受到傷害是因為穿著暴露。」

有反歧視專家公開表示，安全攻略針對保護女性合法權益角度制定，但個別規定存在對女性刻板印象，治理性騷擾應創造安全的環境，懲治侵害人，而不是指責女生「穿著性感，誘发犯罪」。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

性騷擾 中國 交通 大學 住宿 歧視

上一篇文章

【華為禁令】麒麟芯片絕版效應 華為手機普漲300人幣兼缺貨

下一篇文章

政治局會議提改善黃河生態 倡節約用水擴發展空間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
劉馬車帶醉酒女上房拍性愛片 上訴失敗遭深圳法院判囚3年半
【新竹風箏意外】3歲女被風箏捲天狂拋30秒　驚險過程全曝光（有片）
【新竹風箏意外】3歲女被風箏捲天狂拋30秒　驚險過程全曝光（有片）
【新冠肺炎檢測】台灣機場改用吐口水測新冠　免撩喉嚨不適
【新冠肺炎檢測】台灣機場改用吐口水測新冠　免撩喉嚨不適
【野味重現】武漢驚見賣野蛙　被批「傷沒好就忘了疼」（有片）
【野味重現】武漢驚見賣野蛙　被批「傷沒好就忘了疼」（有片）
歷經7年建設 大陸離台灣最近的鐵路有望年底開通
歷經7年建設 大陸離台灣最近的鐵路有望年底開通
【普及檢測】新冠檢測前勿做3件事！內地採樣人員提醒你
【普及檢測】新冠檢測前勿做3件事！內地採樣人員提醒你