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【華為禁令】麒麟芯片絕版效應 華為手機普漲300人幣兼缺貨

社會熱點 15:19 2020/09/01

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華為旗下麒麟系列芯片（晶片）在美國一系到制裁禁令下，將於9月15日之後成為絕版。內媒消息指，由於貨源緊張，華為包括Mate40系列等多款手機近日紛漲價，普遍漲300元（人民幣，下同）起，部分型號甚至出現缺貨。業界分析稱，華為手機漲價多半由於銷售商炒作美國斷供話題，製造市場緊張氣氛，從中牟利。

據內地財聯社報道，麒麟芯片終結導致的連鎖反應已開始顯現。「因華為麒麟芯片庫存告急，導致華為Mate、P40、NOVA系列天天漲價，購買華為手機還要以當天的報價為準。」

華為官網顯示，華為Mate 30 Pro 5G售5,899元起，P40系列售4,188元起，最新nova 7 Pro 5G售3,699元起，《每日經濟新聞》消息指，獲華為授權的體驗店內，有銷售人員表示，無論是哪款機型，價格均和官方定價同步，不存在漲價情況。但店員強調，目前貨源比較緊缺，這批貨賣完就算不漲價也不代表有貨可以買了，「現在外面（非授權店）都在漲價」。

消息稱，搭載華為麒麟芯片的手機普漲300元左右，最高無上限。而價格變動較多的則為華為Mate 30保時捷版，漲幅高達3,000元。另有經銷商開始囤貨華為手機。

華為Mate 30 RS 保時捷設計5G全網通12GB+512GB版本，官網售12,999元人民幣，但未能加入購物車，僅顯示為「到貨通知」。

此前，在特朗普政府宣布一系列制裁後，華為消費者業務CEO余承東承認，華為旗下海思的麒麟芯片，將在9月15日之後停產。有手機業界發布朋友圈分析說，麒麟芯片不久後將會斷供，「物以稀為貴，所以導致了華為部分手機的漲價」。

同時，有評論指出，華為手機漲價多半是線下渠道商賺取差價的行為。炒作美國斷供話題，製造市場上的緊張氣氛，繼而從中牟利。但值得留意的是，雖在華為官網、部分電商網站上，華為手機的價格仍處於相對穩定的狀態，但已有部分型號的某些配色出現缺貨的情況。

美光據報將斷供華為　預估損失20億美元

台灣廠商聯發科日前表示，已依照規定向美方申請繼續供貨華為，同時重申公司遵循全球貿易相關法令規定。而繼代工龍頭台積電宣布，無法再為華為代工麒麟等系列處理器後，全球第三大內存生產商、美國大廠美光（Micron）據報亦確認，將自9月14日後開始斷供華為，預估美光將減少20億美元營收。

華為10天後公布升級3系統  迎戰美國圍堵大時代

華為停止贊助澳洲欖球隊 稱澳洲營商環境負面

【華為5G】雖受美強烈打壓  華為上半年日賺2.4億升逾兩成

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責任編輯：馬佩君

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