政治局會議提改善黃河生態 倡節約用水擴發展空間

中共中央政治局昨日（8月31日）召開會議，審議《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》等，提到要大力推進黃河水資源集約節約利用，以節約用水擴大發展空間。

中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，黃河是中華民族的母親河，要把黃河流域生態保護和高質量發展，作為事關中華民族偉大復興的千秋大計，統籌推進山水林田湖草沙綜合治理、系統治理、源頭治理，改善黃河流域生態環境及水資源配置，促進全流域高質量發展。

會議強調，要因地制宜、分類施策、尊重規律，改善黃河流域生態環境。要大力推進黃河水資源集約節約利用，把水資源作為最大的剛性約束，以節約用水擴大發展空間。要著眼長遠減少黃河水旱災害，加強科學研究，完善防災減災體系，提高應對各類災害能力。

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同時，要採取有效舉措推動黃河流域高質量發展，改善城市發展格局，推進鄉村振興。加快制定實施具體規劃、實施方案和政策體系，努力在「十四五」期間取得明顯進展。

外界關注，節約用水的要求，是否與災害影響用水有關。據國務院扶貧辦副主任洪天雲日前透露，今年入汛以來，部分省份洪災非常嚴重，超過200萬貧困人口受到影響，特別是因災出現了13.7萬戶、40多萬人的飲水困難。

責任編輯：林佩怡