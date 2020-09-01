中國先獲新冠疫苗美國會怎樣？美媒推演「噩夢情景」

▲ 【新冠肺炎疫苗 中美角力】中國先獲疫苗美國會怎樣？美媒推演「噩夢情景」

新冠肺炎疫苗研發競賽，中國候選疫苗數量和種類都多於美國。有美國專家承認，中國疫苗組合更為均衡，而一旦中國搶先推出新冠肺炎疫苗，美國還沒有同類產品，在地緣政治角力主宰今天中美關係下，對美國而言會是個「噩夢」。就算中國願意向美國供應新冠肺炎疫苗，專家也半開玩笑稱：美國政府連TikTok也不許美國人用，會准美國人接種中國疫苗？

美國時政網站Politico刊登文章，表示對美國疾控中心（CDC）顧問、全球公共衛生專家菲德勒（David Fidler）而言，噩夢情景就是中國3個月後宣佈新冠肺炎疫苗成功通過第三階段臨床試驗，世界衛生組織（WHO）很是熱衷，中國向非洲、拉美和東南亞國家分配疫苗，而美國不知所蹤。

文章稱，全球現時8款進入三期測試的新冠肺炎疫苗之中，中國佔4款，3款由特朗普政府「曲速行動」（Operation Warp Speed，意即超光速）資助，其餘1款來自澳洲；相比歐美疫苗研發都使用高新技術，針對新冠病毒的棘蛋白質（spike protein，病毒表面凸出冠狀部分）來激發人體免疫反應，中國除了走這條路，也在使用更傳統的滅活方式研發新冠肺炎疫苗。

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聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）專家金奇（Michael Kinch）稱，假如中美疫苗研發的組合可以交換，他即會選擇交換。金奇指，中國疫苗組合更為均衡，滅活方式讓人體選擇如何對付病毒，更為靈活，而棘蛋白假如行不通，美國就會重臨3月時的局面。

因此文章指，菲德勒的憂慮並非空穴來風，中國確有可能首先過關三期測試，若曲速行動失敗告終，即意味美國會再落後半年至8個月。

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若然如此的話，專家推斷的未來就如「選擇你的噩夢」，每個情景都會導向地緣政治泥潭以至陷阱：假如中國不給疫苗美國，以此作為中美角力籌碼會怎樣？特朗普或拜登政府拒絕會如何？中國逼得歐美疫苗研發工程走捷徑又會有甚麼影響？畢竟特朗普早前才在沒有證據下，批評美國食品藥物管理局（FDA）延誤疫苗研發，要求加快。

美國喬治敦大學全球衛生法律教授戈斯坦（Larry Gostin）形容，有效的新冠肺炎會是「人類現代史上最重要的資源」，掌握的國家為國民接種後，會戰略地予以使用。戈斯坦指出，中國很可能不會讓疫苗價高者得，而是作為政治工具，美國很可能排在隊伍最尾。

中國政府表示，中國新冠肺炎疫苗會是「全球公共產品」，不過，即使中國無條件向美國提供疫苗，美國人恐怕還是無法分享成果。菲德勒稱：「若FDA說中國疫苗沒問題，美國就需要購買。美國連TikTok也不准人使用，國會會撥款向中國購買疫苗嗎？我這樣說好像很輕佻，但實情就是這樣差。」

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責任編輯：連兆鋒