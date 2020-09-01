【中印衝突】中使館批印軍再越線挑釁 指揮官據報今開會

中印邊境衝突再現，中國和印度互控「班公湖越界」。印度陸軍昨天（31日）發聲明指出，29日到30日連夜發現大量中國解放軍違反先前在拉達克（Ladakh）東部對峙期間經由軍事和外交接觸達成的共識，採取挑釁性軍事行動改變現狀。中方解放軍西部戰區則指，8月31日，印軍在班公湖（Pangong TsoLake）以南地區多個地點越過中印邊界實際控制線。

印度宣稱的事件發生時間集中在8月29日和8月30日，中方宣布的事件發生時間是8月31日，中印邊境衝突成羅生門。台灣中央社報道，雙方旅級指揮官今天（1日）上午會於印度拉達克東部丘舒爾展開新一輪談判，希望釐清和縮小雙方間的分歧。

中國駐印度使館發言人嵇蓉就中印邊境局勢答記者問，表示8月31日，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在中印邊界西段班公湖以南地區、熱欽山口附近再次非法越線，公然挑釁，造成邊境局勢再度緊張。

中方批評，印方行徑嚴重侵犯中方領土主權，嚴重違反兩國相關協定協議和重要共識，嚴重破壞中印邊境地區和平安寧。印方所做所為與雙方一段時間以來推動現地局勢緩和降溫的努力背道而馳，中方對此表示堅決反對。

中方已向印方提出嚴正交涉，要求印方嚴格管控和約束一線部隊，切實遵守承諾，立即停止一切挑釁行為，立即撤回非法越線人員，立即停止任何導致局勢升級和復雜化的舉動。

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