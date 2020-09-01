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【中美角力】調查：4成美國人撐特朗普針對TikTok行政令

國情動向 16:06 2020/09/01

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中美關係持續緊張，中國短片分享平台抖音的海外版TikTok正處於風口浪尖。路透/益普索(Ipsos)一項全美民調顯示，40%的美國人支持總統特朗普，對TikTok的行政命令，即如果TikTok不賣給美國公司，就遭到封禁。

報道指出，這表明許多美國人支持將TikTok與其中國母企字節跳動劃清界線。

據周一（8月31日）公布的調查顯示，40%的受訪者支持特朗普最近發布的行政令，即強制要求字節跳動在9月15日前出售其TikTok美國業務。30%受訪者則表示反對，另外30%受訪者表示不知道是支持還是反對。調查於8月25至27日舉行，在線訪問全美1,349名成年人。調查的可信區間為3個百分點左右。

共和黨近7成人撐行政令 民主黨僅約2成人支持

結果顯示，受訪的共和黨人士中，69%表示支持總統行政令，而只有32%表示很了解TikTok。21%受訪民主黨人士支持特朗普的行政令，46%人表示他們了解TikTok。

路透社指出，這些數據表明，大多數美國人對TikTok只是「略有了解」，Forrester Research的副總裁兼首席分析師Dipanjan Chatterjee說，對TikTok的負面看法，可能是針對該App的公眾言論及中美關係日益緊張所造成。他認為TikTok顯然已經被政治化。

另外，38%受訪者稱，他們非常或在一定程度上熟悉這個App，25%的人表示曾觀看該平台上的影片。35%的人同意聽過此App，但僅止如此。

CNBC：關於TikTok的交易最早會在周二宣布

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【TikTok賣盤】中國一腳把球踢回 特朗普頓時陷兩難

「嚴守中國新規」字節跳動：TikTok賣盤或待美國大選後

責任編輯：林佩怡

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