【中美角力】3個數據話你知 美國若限制華留學生會損失幾多

中美角力延燒至教育界，美國國務卿蓬佩奧早前曾稱中國留學生前往美國竊取知識產權，令美國遭受重大損失。他透露，總統特朗普正謀劃對中國留學生採取限制措施。不過，若限制措施真的實施，也會傷及自身，因中國約37萬在美留學生，每年給美國貢獻的價值超過了150億美元（約1,162億港元）。

數據一：37萬中國留學生 學費是？

中國已連續十年位居美國海外留學生第一大生源國，僅2018至2019學年，中國在美留學生總數就達37萬，佔美國國際學生總數的三分一。這37萬學生中，大多數都是本科生和研究生，加起來佔比近7成。

若美國採取措施限制中國學生，那對許多大學都是沈重的打擊，特別是那些將大量精力投入到中國學生招募中，在一定程度上依賴中國留學生帶來的現金流的大學。

對美國本州學生而言，學雜費、食宿費的80%都可以通過學生貸款和學校資助來抵充。而像中國留學生這樣的非本地學生，往往要全額支付學費。

有數據顯示，包含學費和生活費在內，美國的平均升學支出每年約為35,000美金（約27萬港元）。

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數據二：國際學生能創造幾多就業崗位？

根據美國國際教育協會（NAFSA）的預測，每7個國際學生中，就能創造3個就業崗位，這些就業崗位包括教育、住宿、餐飲、零售和交通等。

NAFSA統計數據顯示，目前在美國高校注冊留學生數量約100萬，在過去一年中，創造了近46萬個就業崗位。

按照37萬中國學生的數據估算，則可創造約15萬個工作崗位。

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數據三：中國留學生共為美國帶來多少收入？

在北京，外交部發言人華春瑩今日在記者會上表示，有關數據顯示，中國留學生每年給美國貢獻的價值超過了150億美元（約1,162億港元）。

值得一提是，蓬佩奧曾指摘中共已竊取價值上千億美元的知識產權，導致美國損失逾數十萬職位。

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華春瑩表示，一段時間以來，美國國內的一些極端的反華勢力出於個人的政治私利和打壓遏制中國发展的戰略需求，處心積慮編造了無數的謊言，對中國留學人員進行污名化和妖魔化，以莫須有的罪名，甚至動用司法力量惡意打壓中國在美留學生。

責任編輯：尹航

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