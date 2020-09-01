美大學傳驅逐中國公派留學生 華春瑩：若美一意孤行 損自身利益

美國北德州大學（University of North Texas）據報突然宣布，驅逐所有受中國國家留學基金委員會資助的公派訪問學者和留學生，並限他們1個月內離境。在北京，外交部發言人華春瑩稱，若報道屬實，將是美國人為破壞中美人文交流的又一個例證。她稱，如果美方一意孤行，最終損害其自身利益，冀美理性看待中美關係、中美人文交流。

華春瑩稱，有關消息已經引起美國國內一些人士的關切和批評。她稱，中美建交41年來，包括留學生在內的中美人文交流，對增進兩國人民相互理解認知、推動中美關係穩定發展具重要意義，亦發揮重要積極作用。

她表示，中國的留學生和學者長期為美國科技創新和經濟發展，作出重要貢獻。數據顯示，中國在美留學生佔美國全部留學生約1/3，中國留學生每年給美國貢獻價值超過150億美元。

批美充斥仇恨排外 促多做友好合作的事

她批評，一段時間以來，美國一些極端反華勢力出於個人政治私利，和打壓遏制中國發展的戰略需求，處心積慮編造無數謊言，對中國留學人員污名化和妖魔化，以莫須有罪名，甚至動用司法力量惡意打壓中國在美留學生。

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華春瑩指出，不知道在這樣的情況下，還有多少中國家長放心把孩子送到美國讀書。她強調，開放、包容、多元，本來是美國建國之本、立國之基，「但今天我們所看到的美國已經完全不同，到處充斥著封閉、仇恨、排外。開放帶來進步，封閉必然落後，這是深刻的歷史教訓」。

她希望美方能夠理性看待中美關係、中美人文交流，多做有利中美人民相互理解、正確認知，更加友好合作的一些事情。

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責任編輯：林佩怡

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