【中美角力】切斷42年中國學生留美之路  美欲與華學術脫鉤

美國國務卿蓬佩奧透露，美國總統特朗普正謀劃對中國留學生採取限制措施之際，美國北德州大學（University of North Texas）發郵件，該校決定驅逐所有受中國國家留學基金委員會資助的公派訪問學者和留學生，並限他們在一個月內離境。

這是美國要與中國脫鉤的新動作，比起在科技上限制中國，驅趕留學生在意義上更嚴重，象徵著美方要全面切斷中美紐帶，冷戰戰意味更濃。

新中國成立後，經歷了10年文革的顛覆，中國開啟了改革開放之路，百廢待興，曾經留學法國的鄧小平知道留學外國、學習先進科技對國家現代化建設的重要。他說：「這是五年內快見成效、提高我國水平的重要方法之一。要成千成萬地派，不是只派十個八個。教育部研究一下，花多少錢，值得。」

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1978年12月26日，新中國派出的首批52名留美人員抵達巴黎機場，轉機去紐約。出國前夕，他們去做了統一的西裝，甚至是帽子和包，都是一樣的。

據說，中國派留學生到美國，是鄧小平與美國時任總統卡統商定的。

1978年5月20日華盛頓時間凌晨3時許，美國前總統卡特被叫醒接聽電話。除了遇到危機，很少會出現這種情況。電話是從北京打來的，卡特問：為什麼這麼早打電話？

助手向他報告說，此時正和鄧小平在一起。

卡特問：是有什麼壞消息嗎？

對方回答，不是壞消息，是因為鄧小平問你能否接受5000名中國學生到美國大學留學。

卡特回答：你就對鄧小平說，我們可以接受10萬中國學生。

自此，中國的赴美留學熱潮掀開大幕。從第一批的50名留學生，到2017出國留學生數量達60.84萬，一批又一批的留學生到美國學習。

據首批留美學生回憶，當時中美在科技以至生活上差距甚大，到美國留學令他們打開了眼界。

清華大學機械工程系教授柳百成，是首批留學生之一兼52人的領隊。他回憶說：

「我那時剛到麥迪遜，住在一個普通美國人家裏，看到房東太太七八歲的兒子正在玩蘋果電腦。我感到十分驚訝，因為出國前自己從未見過電腦，但在美國，連兒童都能自如操作。」 「我感覺到，或許有一天計算機會改變人類的生活。就一杯咖啡到凌晨三點，和本科生一起學習計算機高級語言。」

除了電腦等「新興事物」，美國頂尖的科研設備，也給這批留學生的學習和科研注入了強心劑。柳百成說，「出國前，我用光學顯微鏡只能將材料微觀結構放大1000倍；在威斯康星大學的實驗室里，通過掃描電子顯微鏡可以放大20萬倍，對材料微觀結構研究的深度有了質的跨越。」

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當時，雖然是文革過後不久，大家對外國的情況不那麼熟悉，但中央領導對這批留學生管理採十分寛鬆的態度。

中國原子能研究所研究員、最初赴美留學50人之一的李祝霞回憶，在前往美國前，國家組織了對這批人的培訓，主要內容是去國外的注意事項和外交禮儀。

「當時的領導說，到了國外要注意身體，要多喝牛奶，要知道當時在國內很少人有喝牛奶的習慣。」「提醒我們最多的是，到了國外要不卑不亢、堂堂正正，如果接到外國朋友的邀請，即使一個人也可前往參加活動，這令我們感到很寬鬆。」

據柳百成回憶，「學校的師生對我們也很友好。有一次，一位教師主動跟我們說，他能買到很搶手的NBA門票，4美元一張，需要的請舉手。雖然我們很想去，但沒有一個人舉手，因為沒錢。」

幾天後，柳百成不經意間和大使館的一位領導說起這事。那位領導立刻說，「這怎麼行，不能讓美國人覺得中國人對什麼都不感興趣，以後再有這種情況，你們就去，回來我給報銷。」

因為珍惜這難得的機會，這批留美學生學習十分刻苦。肯定有人擔心，這些人學成之後，會不會「賴在美國不回來了」？事實上，這一批52人，除一人延期歸國外，均在兩年後按時歸國。

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在改革開放初期，鄧小平談及留學問題時，非常有魄力地直接說：「不要怕出一點問題，中國留學生絕大多數是好的，個別人出一點問題也沒什麼了不起。即使一千人跑掉一百個，也只佔十分之一，還剩九百個。」

結果證明鄧小平的判斷很正確，這些留學生研究的領域雖各有不同，但都成績斐然，僅當選院士的就有7人。

這批留學生來到美國幾天後的1979年1月1日，他們在華盛頓見證了中美正式建交、中國駐美大使館掛牌的歷史性時刻。

42年過去，中美關係陷入冰點，當年中美兩國領導人以高超的政治智慧，結束了中美多年敵對、開啟了兩國交往之門。然而，如今特朗普刻意要把中國拖入冷戰，驅趕留學生在某種意義上，比封鎖科技更嚴重，這是直接切斷了中美文化學術交流的紐帶，將中美帶入全面敵對之境，將中美拉回40多年前的形勢，未來的發展更不容樂觀。

本報記者：鄧中建

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