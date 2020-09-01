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人民幣勁升300點子創16個月新高 升勢難擋料靠近6.8關口

經濟脈搏 18:09 2020/09/01

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隨著美元指數持續下挫和貿易擔憂緩解，在岸人民幣（CNY）周二（1日）勁升近300點子或0.43%，收報6.8239，創近16個月新高，年內升幅已達2.09%，中間價亦創逾14個月新高。

交易員稱，美元指數持續下行，提振人民幣上升，在多個關鍵關口接連突破後，市場料美指延續跌勢，且中美緊張局勢暫不會對貿易協議推進構成阻礙，若沒有突發事件擾動，人民幣升值或難以阻擋，滙價料繼續靠近6.8關口。

一中資行交易員稱，這兩天人民幣漲得很瘋，市場的預期很一致，就是看人民幣升值，現在幾乎沒有客盤購滙，都是以結滙為主。在人民幣升破多個關鍵點位後，今天市場有股穩定的力量在，也許滙價會穩一穩再慢慢走升。

不過，該交易員亦表示，現在連二級市場都開始炒作人民幣升值概念，這或預示著這波行情到頂，但也可能會有一波更猛烈的升值。

一外資行交易員指出，美元指數破位下行是最大觸發因素，美元跌勢還剎不住車，繼續看好人民幣升值。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰點評稱，隨着與貿易談判相關的風險緩解，市場重新聚焦於中國資產的利差優勢上，人行肯定不會將利率降至零，資金持續流入中國金融市場，股市亦表現良好，這有助於人民幣追趕漲幅。

他並指出，沒有任何周期性因素能夠削弱人民幣漲勢，人行的中間價水平也與市場測算結果一致。

關注美元中短期走勢

招商銀行金融市場部首席外滙分析師李劉陽指出，今年下半年以來，美元明顯下跌，英鎊兌美元升值8.1%，澳元升值7.3%，歐元升值6.7%，人民幣下半年的升值幅度是3.6%，從幅度上有一定的補漲需求。

如果美元繼續下跌，則人民幣的短期升勢可能還未結束。但美元中短期走勢存在一定不確定性，因最近美國經濟數據開始超預期反彈，而歐洲的經濟復甦速率則出現放緩。人民幣滙率可能會因為美元的下跌和自身趨勢的強化而進一步升近6.70水平，也有可能因為美元的短期反彈而出現技術性的回抽。

美國本周將公布一系列重要經濟數據，包括製造業和就業數據等，但樂觀結果不大可能止住美元跌勢，因市場強烈預期利率仍將維持在極低水平。

責任編輯：馬佩君

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