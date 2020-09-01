【中澳緊張】中國海關暫停澳洲一企業大麥進口 指檢出有害生物

中澳關係緊張之際，中國海關周二（1日）公告，撤銷澳洲CBH GRAIN PTY LTD企業輸華大麥註冊登記資質，暫停其大麥進口，指因多次在其輸華大麥中，檢出硬雀麥、法國野燕麥、北美刺龍葵、小麥線條花葉病毒等有害生物。

公告稱，為防止有害生物傳入，根據中國《進出境動植物檢疫法》及其實施條例、《進出境糧食檢驗檢疫監督管理辦法》等相關規定，而作出上述撤銷涉事企業註冊登記資質、暫停其大麥進口。

中國海關稱，為保護中國農業生產和生態安全，海關總署已通報澳洲主管部門，要求澳方完善出口植物檢疫監管體系，加強出口檢疫，確保大麥符合中國進境植物檢疫要求。

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此外，中國早前亦停止4間澳洲企業的牛肉產品進口申報。澳媒近日報道，因檢測出違禁藥物，澳洲第五間牛肉屠宰場被中國暫停進口。澳洲方面曾稱，中方此舉不是對澳洲政府要求獨立調查新冠病毒源頭做出的回應。

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責任編輯：林佩怡

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