TikTok賣盤談判受阻 特朗普重申915期限並要求分成

▲ 【TikTok賣盤 中美科技戰】談判受阻 特朗普重申915期限並要求分成

美國政府強迫中國程式TikTok出售美國業務，美國總統特朗普重申，TikTok須在9月15日前賣盤，否則封殺。特朗普又再次要求美國政府從交易獲得分成。不過，TikTok與潛在賣家談判據報受阻。中國限制人工智能技術出口下，TikTok最受洽購方青睞的演算法未知能否順利出售，危及全盤交易，買家並不願「買名車配渣引擎」。

特朗普周二（1日）前往威斯康星州視察途中，在空軍一號專機上向傳媒強調，TikTok與美企交易，必須於他早前簽署行政命令規定的9月15日期限前完成。特朗普又聲言，自己告訴談判雙方，美國政府必須從交易獲取一大筆回報（well compensated）。

特朗普主張華府從企業交易中分成，遭外界批評和質疑是否合法，而另一邊廂，TikTok賣盤談判據報亦遇上阻礙。

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中國政府上周末推出新規定，將人工智能技術列入出口管制目錄，要求企業出口相關科技前必須取得批文。TikTok母企字節跳動表明，會嚴格遵守新規。

《華爾街日報》引述消息人士報道，TikTok與潛在買家正在研究，TikTok程式的演算法是否屬於中國出口限制技術，如果屬於，中國政府又會否批准出口；演算法在雙方此前談判中都屬出售範圍內，如今事態進展令談判變得複雜，並降低了交易在短期內達成的機會。

微軟及甲骨文都在競購TikTok美國業務，對這些準買家而言，TikTok的演算法正是最珍貴的東西。演算法以人工智能分析用戶數據，來決定向他們推薦甚麼內容，令用戶欲罷不能。現在演算法能否出售成為疑問下，「完全改變」了準買家對交易的看法。

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有消息人士形容，收購TikTok卻沒有演算法，好比買一輛配備廉價引擎的名車。有人則認為，美企仍可為了掌握用戶而買入TikTok，並為程式開發新的演算法。

TikTok在美國每月活躍用戶達到1億。《華爾街日報》早前報道指，字節跳動為TikTok美國業務開價300億美元（約2,340億港元）。假如沒有演算法，價值無疑需要重新評估，這也不容易。

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責任編輯：連兆鋒