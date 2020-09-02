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【中美角力】美國防部：中國核彈頭數量未來10年增加1倍

國情動向 10:21 2020/09/02

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美國防部周二（1日）向國會提交年度《中國軍事與安全發展態勢報告》，估計中國未來10年核彈頭數量增加1倍，亦指中方在一系列軍事關鍵領域已趕上或超越美國。

報告聲稱，中國未來10年的核彈頭儲存量，將由目前的200多枚增加1倍，又指能威脅美國本土的陸基洲際彈道導彈彈頭數量會於未來5年增至約200枚。

除預期核彈頭數量大增外，國防部指中國目前擁有1250多枚射程達500至5500公里的陸基彈道導彈及陸基巡航導彈，宣稱北京去年發射用於測試及訓練的彈道導彈數量，較世界其他地區的總和還要多，而目前可能計劃研發反衞星武器（ASAT）。

美國國防部：中國核彈頭數量未來10年增加1倍

【中美角力】3個數據話你知 美國若限制華留學生會損失幾多

【中美角力】調查：4成美國人撐特朗普針對TikTok行政令

報告另提及，中國在造船、陸基彈道導彈、陸基巡航導彈及綜合防空系統領域，已經達到甚至超越美國水平，又指中方擁有世界最大的海軍，包括約350艘艦艇及潛艇，較美國目前約293艘更多。報告亦稱，中國計劃升級殲20，增加隱形模式攜帶的空對空導彈數量，以及安裝WS-15引擎，藉此增強巡航能力。

至於軍費方面，國防部指中國相關開支增長幅度較經濟增長更高。根據官方資料，中國去年國防預算為1740億美元，表面上較美國的6850億美元少，但報告質疑中方忽略研發及採購外國武器支出，估計實際支出超出2000億美元，遠高於官方公布數字之餘，也較日本的540億美元及南韓的400億美元為高。

此外，五角大樓亦提及，中國或考慮在東南亞及非洲多地設置軍事物流設施。在報告發表前數日，防長埃斯珀在Twitter提到，隨着中方擴大核武庫至少1倍，現代化美方核力量及保持備戰狀態，對印太地區至關重要。

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責任編輯：游昊雲

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