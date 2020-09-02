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【全民檢測】寧波巴士曾1傳23　新冠病毒空氣傳染添證據

社會熱點 10:25 2020/09/02

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【全民檢測】寧波巴士曾1傳23　新冠病毒空氣傳染添證據

香港推出普及社區檢測計劃（普及檢測）是要防範隱形患者，散播新冠肺炎病毒。浙江疾控中心對今年以來的新冠肺炎個案的研究，發現月前一個巴士乘客1傳23人的病例中，被感染者與群組「零號病人」一直保持相當距離，恐非飛沫傳播，由此推斷新冠病毒可能通過空氣傳播。

這項研究已刊登於周二（1日）出版的《美國醫學會雜誌內科學（JAMA Internal Medicine）》裡。

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浙江杭州市疾控中心科研人員展開的研究指，個案今年1月19日發生於浙江省寧波市。當天，一輛巴士接載68人前往參加佛教活動，車上一名64歲老婦曾與來自武漢的朋友進餐，疑因此受感染；她當時未明顯病徵、只感到不適，沒有看醫生，但曾經自行服用藥物。

這名老婦當時沒戴口罩，車程約50分鐘。事後除了老婦外，巴士上合共有23名乘客受感染，而老婦相信是這個群組的「零號病人」。

中招者與「零號病人」　超飛沬範圍

值得注意是，這批中招的乘客有的坐在前排，有的則坐在後排，距離作為「零號病人」的老婦有1至2米，超越了飛沫距離。

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但由於涉事的是一部空調巴士，空調系統是「內循環」、車廂缺少來自車外的流動空氣，研究人員懷疑內循環模式加劇了病毒在車廂內傳播。

研究人員的結論是，目前有愈來愈多證據表明，新冠病毒可通過空氣中的微小顆粒傳播，制定預防病毒的措施時，要考慮病毒通過空氣傳播的可能性。

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責任編輯：鄧國強

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