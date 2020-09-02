馬雲給家長上第一課：培養孩子不是炒股投機

去年9月馬雲卸任阿里巴巴 （9988） 董事局主席後，重操舊業回到教育領域，恢復「馬老師」身份，他在自身創辦的雲谷學校上第一堂課，對象不是孩子而是家長。他說，培養孩子一定是投資，不是炒股投機。炒股是明天就漲停，後面掉下來就不管了，但孩子是慢慢長大，不可能一夜漲停。

畢業於杭州師範學院、曾是英文老師的馬雲，目前是雲谷學校辦學委員會成員、創辦人之一。馬雲日前在學校演說，為什麼創辦雲谷學校、要培養什麼樣的孩子。他不承諾培養孩子能成功，會培養孩子解決問題的能力，學會幸福，讓每個孩子成為最好的自己。

新浪財經報道，馬雲表示，雲谷不是貴族學校、也不是阿里子弟學校。創辦雲谷不是為了賺錢，也不是為了解決阿里員工孩子的問題。中國家庭教育下存在焦慮，全世界都一樣。想探索一條不同的教學之路，為未來20年的教育打一個樣板。「如果今天的教育不為未來做準備，30年後孩子會面臨找不到工作的境地。」

馬雲說，現在的教育體系是第一次工業革命時期建立起來的，但人類已經進入了數位經濟時代，雲谷就是這樣一所為未來而準備的學校。

馬雲叫家長 每天問自己三件事

馬雲說，雲谷也不是要辦一個國際學校，而是辦成國際化學校，「培養孩子們全球化的理念產，跟世界接軌，不等於為孩子出國做準備。」他自己沒有在國外讀過一天書，但在全世界有很多的朋友，是因為自己經常在全世界跑，尊重別人、理解別人、參與別人和欣賞別人的文化。

馬雲說，開學三年來，雲谷沒有挑選過學生。雲谷只面試家長，挑認同雲谷理念的家長。家長要做好親子陪伴，不管多忙，每天陪孩子玩一小時。

在馬雲看來，在家裡管教育，是世界上最幸福的工作，因為陪伴孩子的成長是一件特別幸福的事情。「如果覺得管孩子很累很煩，一定是你做錯了。」家長們應該每天問自己三個問題：

第一，今天有沒有拿自己的孩子跟別的孩子比較

第二，是不是因為分數著急了

第三，有沒有不傾聽不尊重自己的孩子。

在雲谷有一句話叫「家長好好學習，孩子天天向上」。馬雲說，如果家長要求孩子們好好學習，必須提升自己。

責任編輯：鄧國強