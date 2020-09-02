【中美角力】蓬佩奧期望美國大學內孔子學院 年底前全部關閉

中美關係惡化蔓延至文化教育界。繼美國國務卿蓬佩奧周一透露，總統特朗普正謀劃對中國留學生採取限制措施後，蓬佩奧周二又表示，希望美國大學校園內的中國孔子學院文化中心到年底全部關閉。

在北京，外交部曾表示，孔子學院是幫助各國人民學習中文、了解中國、加強中國與各國教育文化交流與合作的橋樑和紐帶。外交部批評美方羅織罪名打壓孔子學院，促美摒棄冷戰零和博弈思維，立即糾正錯誤。

蓬佩奧希望關閉美國大學內的孔子學院

據路透社報道，蓬佩奧1日向霍士商業頻道（Fox Business Network）表示，他希望美國大學校園內的中國孔子學院文化中心能在今年年底前全部關閉。

蓬佩奧說：「我認為每個人都將看到與之相關的風險。」他指責中國政府資助的孔子學院在美國大學招募「間諜和合作者」。

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蓬佩奧 未來幾天內美國將嚴肅面對挑戰

至於中國外長王毅日前曾表示，中美之間有必要避免新冷戰，蓬佩奧認為，「用冷戰做比喻有一定意義」，但中國的挑戰是不同的。他說，與冷戰的不同點在於，美國面臨著一個擁有14億人口的國家的挑戰，「挑戰是不同的，它們是經濟挑戰。」

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蓬佩奧提及特朗普政府為限制華為等中國企業的活動而採取的行動時，表示預計還會有進一步的行動。他說：「我認為，在未來的幾天和幾個星期內，我們將看到美國以非常嚴肅的方式面對這個問題，這一切都是為了美國的經濟利益。」

責任編輯：尹航

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