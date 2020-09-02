▲ 【中美角力】日媒：中國核電料2030年超越美國世界第一 美日擔憂

日本2011年福島核事故後核電發展停滯，中國核電計劃卻未受影響。中國江蘇連雲港田灣核電廠5號機組上月開始供電，是為中國第48個核電機組。日本傳媒報道，中國核電規模預料最快於2030年，就會超過美國成為世界第一。

中國核電規模已於2018年超過日本。《日經新聞》引述世界核協會（World Nuclear Association）數據，稱截至今年4月，中國核電廠裝機容量，即發電功率總和，以4,500萬千瓦排行第三，僅次美國及法國分別的9,800萬及6,200萬千瓦。

若將正在興建及計劃興建的發電站計算在內，中國核電廠裝機容量則達到1億870萬千瓦，超過美國的1億512萬千瓦。美國數字在1年前還領先中國，但美國三里島核電站1號機組去年9月停止運作，而中國2019年則有3個新核電機組投入運作，改變了中美排名。

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值得注意的是，日本與歐美等國在福島核災後，有意減用核電，在建和計劃興建的核電站數目很少，但中國、俄羅斯、印度等非西方或發展中國家，似乎沒有同樣趨勢。中國目前計劃建造核電機組數目超過40個，而俄羅斯潛在增加的機組數目，也幾乎相當於現有數目，印度更是現有的2倍。

文章稱，中國核電還不僅限於國內建造潮，更以受電力短缺困擾的發展中國家為中心，展開出口核電技術營銷攻勢。巴基斯坦就正在使用4個中國核電機組，而英國建造中的欣克利角C核電站（Hinkley Point C）亦由中國與法國企業主持。

日本雖然也嘗試向英國、土耳其等國出口核電技術，但由於成本等原因並不順利。與此同時，歐美也缺乏強勁勢頭。全球2010年以後啟用核電機組之中，超過70%都是由中國及俄羅斯製造。

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文章指出，中俄核電崛起令美日擔憂。日本專家稱，中俄防止核電出口目的地將核能轉為研發核武器的措施，要比美日寬鬆，而中俄不斷積累技術，對發展中國家的影響力會有所提高。

美國核能研究所（Nuclear Energy Institute）表示，中俄核電技術出口是核心外交政策，美國在這方面正在落後。美國參議院7月通過《核能領導法案》（Nuclear Energy Leadership Act），要求美國能源部制訂計劃重振美國核能地位。華府旗下美國國際開發金融公司（US International Development Finance Corporation）也放寬限制，容許美國向發展中國家出口核電技術提供資助。

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責任編輯：連兆鋒