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樓市新政後 深圳8月二手房成交面積轉跌15%

經濟脈搏 12:10 2020/09/02

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深圳於7月15日出台史上最嚴的樓市調控，包括規定深圳戶籍落戶滿3年且社保滿36個月才能購房等，新規出台後，深圳8月二手房成交轉跌，按月跌幅15%。

深圳中原研究中心今日公布數據顯示，8月深圳二手住宅成交套數為11322套，按月下滑15.6%；成交面積為97.5萬平，按月下滑15%。

深圳全市各區過戶套數普遍下跌，鹽田區和福田區成交套數下滑幅度超過20%。龍崗則依然是深圳市成交量最大的區域，成交套數按月下滑13.5%至3253套，佔全市成交的28.7%。

新盤加推  8月深圳新房成交按月升17%

從新房市場看，8月深圳新房住宅成交4076套，按月則上升17.2%；成交面積為40.9萬平方米，按月上升17.4%。新房住宅供應繼續上升，8月新房成交量也創今年新高。

深圳中原董事總經理鄭叔倫指出，從實時市場情況來看，新房市場整體氛圍較好，8月有15個住宅項目獲批預售，其中14個住宅項目開盤，整體開盤去化率超過六成。

而二手市場氛圍趨冷，鄭叔倫提到，「715」新政對非普通住宅標准進行了調整，轉讓增值稅也從2年免徵更改為5年才免徵，直接影響了二手市場部分樓盤的交易稅費，增加了購房成本。在部分房源購房成本上升及新房供應增加的雙重作用下，二手住宅市場成交量大幅下滑。

預計未來二手成交仍偏低

深圳住建局7月15日發布《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，內容包括升級限購、封堵「假離婚」購房、限貸升級等。

深圳中原研究中心指出，8月新房住宅推售面積按月增加1.5倍，且9月潛在計劃入市項目數量較多，預計未來新房成交會持續上升。二手市場方面，預計未來實時二手成交量依然偏低，過戶量會繼續回落。

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責任編輯：蒯宇澄

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