中美步入新冷戰 京智囊對兩國短期關係緩解謹慎悲觀

中美關係急劇惡化，多方面角力升溫，被認為已進入「新冷戰」。面對美國近期加劇對中國採取對抗措施，中國姿態相對緩和，頻喊對話和合作。不過，中國國務院參事、中國人民大學國際關係學院國際政治教授時殷弘認為，中方沒有提出具體、可行的方案，作為與對方談判的條件，他對兩國關係短期緩解「謹慎悲觀」。

美國國務卿蓬佩奧與3名高官早前的系列講話，表明美國當局有廣泛共識，摒棄對華接觸戰略，把中國視為戰略競爭對手，兩國在多個領域進入對抗。在南海、港區國安法問題上，美國施加制裁，雙方又互關總領事館；美國還加強在貿易、科技、金融等方面與中國「脫鉤」。國際許多中國觀察者認為，中美已形成新冷戰，甚至有爆發局部武裝衝突的風險。

中國雄心勃勃 美國感威脅 積怨爆發

英國廣播公司（BBC）中文網刊出分析文章，拆解中美是如何進入「新冷戰」。美國卡特中心中國項目主任劉亞偉認為，美國近年從沮喪、生氣再到憤怒，直到新冠肺炎疫情大流行，將這種積怨一觸即發。他們認為，中國走到今天這麼強大，在價值體系上與美國漸行漸遠，不僅威脅美國國家安全，也對國際秩序構成威脅。

1972年，時任美國總統尼克遜訪華，開啟了兩國「接觸」時代。1989年天安門事件，為中美關係蒙上陰影，兩國經歷短暫停滯後，再因貿易重回接觸。至在08年金融危機後，西方國家經濟陷於結構調整困難，中國經濟依然快速增長，之後超越日本成為世界第二大經濟體，國內數億人擺脫貧困。

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美國亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Shell）認為，北京的領導人開始認為，「中國特色社會主義」即便不比美國的制度更優越，也是與美國的模式平起平坐。習近平在上任後，提出中國夢、「一帶一路」戰略計劃。中國還在南海加強島嶼建設，強化軍事部署。夏偉說，這些雄心勃勃的計劃加劇雙邊關係中的焦慮和不平等。

清華大學國際問題研究所教授孫哲今年6月曾在一個論壇上說，大多數人只談「一帶一路」如何利人，不談如何利己。加上「一帶一路」在制度設計上把美國和拉美的一些國家排除在外，所以費勁大談理想、願景還是得不到美企共鳴。而從中國角度來說，中國政策發生某些重大變化，確實是造成中美新型大國關係無法繼續下去的一個很重要原因。

卡特中心中國項目主任劉亞偉表示，中國猛烈宣傳攻勢，以及似乎要輸出「中國模式」的行為，讓美國覺得好像要挑戰美國在全球的領導地位。

時殷弘表示，從2008年開始，兩國國民的民族心理開始發生巨大變化。「中國開始越來越勝利主義，美國開始越來越擔心絶對和相對的衰落。」

在特朗普上任美國總統後，中美爆發貿易戰，美國同時尋求在高科技方面謀求與中國脫鉤。時殷弘說，中華民族偉大復興」的國策與「美國優先」的綱領發生碰撞，令美中「競爭和對抗的動能大為加強」。

疫情+港區國安法 令中美關係「自由落體」

然而，貿易戰未止，新冠肺炎疫情爆發引致經濟嚴重下滑，以及6月底港區國安法立法及實施，隨後兩國關係「自由落體」式變化，近月兩國互關總領事館。劉亞偉說，疫情和選情，加上美國反華鷹派影響，令10幾年來累積的怨恨爆發。

美國除了就港區國安法制裁中港官員，還在外交、軍事、高科技、媒體、社會交往等方面加劇對抗中國。時殷弘認為，中方還擊雖然力度、頻率不如美國，但相當程度上是對稱性反擊。他也形容，中美已開始進入新冷戰。

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盡管目前中國姿態有所緩和，外長王毅、中央外事辦主任楊潔篪都強調對話和合作，但時殷弘認為，中國並沒有提出具體可行方案，作為與對方談判的條件。他表示，中國還是與美國一樣，站在完全對立的立場，完全對立的所謂道德制高點譴責對方，要求對方做出重大讓步。他對兩國關係短期內得到緩解持「謹慎悲觀態度」。

責任編輯：林佩怡

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