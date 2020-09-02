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【華為禁令】華為加價囤晶片抗美禁令  喊「有多少收多少」

經濟脈搏 14:10 2020/09/02

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【華為禁令】華為加價囤晶片抗美禁令  喊「有多少收多少」

美國對華為禁令升級將於9月15日生效，只要晶片（內地稱芯片）含美國技術，倘沒得到美國政府許可，不得向華為供貨。日本媒體此前指，華為為應對晶片供應中斷的風險，正在囤貨晶片、甚至連半成品都接收。內媒最新報道更稱，華為已經打出「有多少（貨），收多少（貨）」，且不排除加價搶貨。

內地媒體報道，上游供應鏈傳出，隨著9月15日最終禁令即將到來，為了保證手機業務正常運轉，華為正在主動加價向一些供應商要貨，希望可以拿到一些晶片的備貨，例如驅動IC等。

為保手機業務 華為主動加價買晶片

產業鏈消息人士更指出，華為方面甚至打出了「有多少（貨），收多少（貨）」的口號，且不排除擴大加價空間囤貨，而台灣聯詠等供應商正在積極配合中。

【中美晶片戰】美謀全面封殺中國晶片產業 升級出口管制　

【中美晶片戰】自力更生路漫長？中國去年仍進口2.3萬億元晶片

不過對於華為主動加價搶貨一事，聯詠僅回應，一切按照美方相關規定辦理，並隨機應變、盡力配合客戶的需求。

華為供應商敦泰低調表示，不便評論客戶訂單，但會緊盯市場與客戶的變化，以進行最適合的調整。

日經亞洲評論日前報道，華為正在大舉囤貨半導體晶片，甚至與供應商談好，半成品和未經過封測的晶片都接收，還常常在清晨4點打電話給供應商，或是半夜開電話會議，可說是進入了「生存模式」。

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責任編輯：鄧國強

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