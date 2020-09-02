  • 34°C
香港時間 : 2020902日 (三) 14:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【糧食安全】價格飆升 外媒：中國玉米短缺問題隱現

國情動向 14:11 2020/09/02

分享：

國家主席習近平早前提出對糧食安全要有危機意識、制止餐飲浪費後，其周二（1日）主持召開的中央全面深化改革委員會第十五次會議，強調要把保障糧食安全放在突出位置，健全糧食安全制度體系。

糧食安全最近已成中央關注重點，外電指出，中國玉米短缺問題隱現，價格飆升正加劇中國的糧食安全擔憂，而新冠肺炎疫情亦加重對國際供應的擔憂。

玉米缺口或達3000萬噸

路透社報道，一些分析師和交易員認為，，中國在10月開始的2020/21作物年度，將面臨多年來首次真正的玉米短缺，缺口達3000萬噸，約為總產量的10%。

據農業部，中國預計2020/21年度玉米豐產約2.665億噸，但不足以滿足需求，並預計年末庫存將有1,670萬噸缺口。

一間國有貿易公司的高層承認，未來肯定會出現玉米供應短缺，「我們明年會需要大量進口」。當前中國進口配額為700萬噸，有上海農產品貿易商稱，若政府不放寬進口配額的監管，將面臨巨大缺口。

分析料中國會提高進口配額

習近平7月到吉林考察，關注糧食生產。

有分析師認為，看到中國大規模採購美國新作玉米，中國愈來愈可能提高配額或作出變動，但預計不會太大，認為明年大概1,000萬噸是合理的。中國早前加緊採購美國農產品，以履行中美第一階段貿易協議的承諾。

報道指出，這對於美國、烏克蘭等出口大國或許是福音，但卻可能推高全球價格，並隨著玉米使用者改用其他穀物，而在其他方面產生連鎖影響。

習近平罕有談糧食危機：堅決制止餐飲浪費

胡春華：加快災後生產恢復 確保秋糧豐收

水災重創主糧區 農民叫苦：早稻減產兼難收割

據報道，位於中國糧食主產區中心的佳木斯，上月26日玉米價格觸及5年高位，每噸達2050元人民幣，自年初以來上漲27%，惟近幾日小幅下跌。這推動食品價格普遍上漲，而南方水災、北京糧食產區乾旱、豬肉持續短缺，也推高食品價格。

事實上，玉米對於中國生豬、乳品和家禽行業十分關鍵，飼料生產商據報每年使用近2億噸玉米生產豬和雞飼料。不過，飼料生產商現已改用供應更充足的小麥。

報道引述政府智庫一名研究員表示，飼料小麥在2020/2021年度的使用量或達2,000萬噸，較前幾年高出約500萬噸，相當於總產量的15%左右。

吉林糧庫競拍玉米有大量蟲眼 中儲糧方面介入處理

傳中國擬出售國家儲備稻米小麥 遏制玉米價格飆升

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

疫情 習近平 貿易 行業 豬肉 食品 採購 配額 中國 美國

上一篇文章

中國航母預警機空警-600疑首飛 美媒：美軍鷹眼倒模

下一篇文章

中美步入新冷戰 京智囊對兩國短期關係緩解謹慎悲觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美北德州大學驅逐所有中國公派留學生 限1個月內離境
【中美角力】美北德州大學驅逐所有中國公派留學生 限1個月內離境
【美國大選】神秘「義烏指數」估特朗普贏？因旗幟訂單多拜登20倍
【美國大選】神秘「義烏指數」估特朗普贏？因旗幟訂單多拜登20倍
蓬佩奧：特朗普擬對中國留學生出手 數周內公佈
蓬佩奧：特朗普擬對中國留學生出手 數周內公佈
【中印衝突】中印邊境衝突再起 解放軍指印軍越線挑釁
【中印衝突】中印邊境衝突再起 解放軍指印軍越線挑釁
【中美角力】不止微信TikTok 白宮顧問揚言將瞄準更多中國App
【中美角力】不止微信TikTok 白宮顧問揚言將瞄準更多中國App
【TikTok賣盤】中國一腳把球踢回 特朗普頓時陷兩難
【TikTok賣盤】中國一腳把球踢回 特朗普頓時陷兩難