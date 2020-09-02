【糧食安全】價格飆升 外媒：中國玉米短缺問題隱現

國家主席習近平早前提出對糧食安全要有危機意識、制止餐飲浪費後，其周二（1日）主持召開的中央全面深化改革委員會第十五次會議，強調要把保障糧食安全放在突出位置，健全糧食安全制度體系。

糧食安全最近已成中央關注重點，外電指出，中國玉米短缺問題隱現，價格飆升正加劇中國的糧食安全擔憂，而新冠肺炎疫情亦加重對國際供應的擔憂。

玉米缺口或達3000萬噸

路透社報道，一些分析師和交易員認為，，中國在10月開始的2020/21作物年度，將面臨多年來首次真正的玉米短缺，缺口達3000萬噸，約為總產量的10%。

據農業部，中國預計2020/21年度玉米豐產約2.665億噸，但不足以滿足需求，並預計年末庫存將有1,670萬噸缺口。

一間國有貿易公司的高層承認，未來肯定會出現玉米供應短缺，「我們明年會需要大量進口」。當前中國進口配額為700萬噸，有上海農產品貿易商稱，若政府不放寬進口配額的監管，將面臨巨大缺口。

分析料中國會提高進口配額

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有分析師認為，看到中國大規模採購美國新作玉米，中國愈來愈可能提高配額或作出變動，但預計不會太大，認為明年大概1,000萬噸是合理的。中國早前加緊採購美國農產品，以履行中美第一階段貿易協議的承諾。

報道指出，這對於美國、烏克蘭等出口大國或許是福音，但卻可能推高全球價格，並隨著玉米使用者改用其他穀物，而在其他方面產生連鎖影響。

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據報道，位於中國糧食主產區中心的佳木斯，上月26日玉米價格觸及5年高位，每噸達2050元人民幣，自年初以來上漲27%，惟近幾日小幅下跌。這推動食品價格普遍上漲，而南方水災、北京糧食產區乾旱、豬肉持續短缺，也推高食品價格。

事實上，玉米對於中國生豬、乳品和家禽行業十分關鍵，飼料生產商據報每年使用近2億噸玉米生產豬和雞飼料。不過，飼料生產商現已改用供應更充足的小麥。

報道引述政府智庫一名研究員表示，飼料小麥在2020/2021年度的使用量或達2,000萬噸，較前幾年高出約500萬噸，相當於總產量的15%左右。

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責任編輯：林佩怡

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