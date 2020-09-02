▲ 【華為禁令】美光向華為開記憶體「第一槍」 月中起剎停供貨

美國升高對華為禁令之後，美國記憶體（DRAM）產業龍頭之一、美光（Micron）開出第一槍，宣布9月14日起停止供貨華為。這意味美方新禁令效應，已由此前市場關注的手機晶片擴散至記憶體，其對華為實質影響有待評估。

根據美方最新規定，只要使用美國設計的軟體和設備，即便晶片不是華為設計所需，只要供貨華為，外國公司也須取得美政府授權。

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記憶體雖是非客製化的「標準品」，但多數設計軟體與設備都來自美方，美光作為美企率先表態停止供貨華為，如同此前高通在手機晶片領域無法供貨華為、隨後聯發科也受限一般，台灣記憶體廠恐也無法避開華為新禁令的束縛。

Micron是全球DRAM產業中 第三大廠

外電報道，美光高層在該公司舉辦的BMO全球技術大會中透露，美國政府加強華為制裁令後，美光確定將自9月14日無法繼續供貨華為。美光是目前全球DRAM市佔第三大廠，排名居三星、SK海力士之後，可說是行業龍頭之一，儲存快閃記憶體（NAND Flash）全球市佔居第五。

美光目前在台灣除了自行投資高階DRAM封測廠，也委託力成、南茂及日月光代工封裝，另由力成在中國大陸設立封測廠，負責標準型DRAM封裝，再由美光進行測試。力成、南茂昨天都表示，不評論個別客戶接單狀況。

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法人調查，力成近年美光佔比降低，西安廠負責美光的DRAM封裝項目以標準型為主，主要就近供貨給大陸桌上型及筆記型電腦組裝廠，這類產品並非供貨給華為，目前產能因遠距應用需求強勁都滿載，並未受影響。

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至於直接衝擊華為的行動式DRAM，由力成在台灣封裝，但衝擊有限。

南亞科、華邦電及旺宏迄今仍未明確表態停供華為。業界認為，台灣記憶體廠因採用美國設備及晶片自動化設計套件，預料也會依循美政府規定，停供華為。

業界認為，台灣記憶體廠當中，以旺宏短期受華為禁令影響相對明顯。旺宏董事長吳敏求早前就曾表示，目前已獲得約8成5G基地台廠商採用，客戶除日韓，也包括華為這家網絡通訊產品客戶大單，因此，未來若華為出貨受衝擊，短期間，恐怕也將牽動旺宏的出貨表現。

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責任編輯：鄧國強

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