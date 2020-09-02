  • 34°C
香港時間 : 2020902日 (三) 14:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為禁令】美光向華為開記憶體「第一槍」  月中起剎停供貨

經濟脈搏 14:11 2020/09/02

分享：

【華為禁令】美光向華為開記憶體「第一槍」  月中起剎停供貨

美國升高對華為禁令之後，美國記憶體（DRAM）產業龍頭之一、美光（Micron）開出第一槍，宣布9月14日起停止供貨華為。這意味美方新禁令效應，已由此前市場關注的手機晶片擴散至記憶體，其對華為實質影響有待評估。

根據美方最新規定，只要使用美國設計的軟體和設備，即便晶片不是華為設計所需，只要供貨華為，外國公司也須取得美政府授權。

【華為禁令】華為加價囤晶片抗美禁令  喊「有多少收多少」

【華為禁令】麒麟芯片絕版效應 華為手機普漲300人幣兼缺貨

記憶體雖是非客製化的「標準品」，但多數設計軟體與設備都來自美方，美光作為美企率先表態停止供貨華為，如同此前高通在手機晶片領域無法供貨華為、隨後聯發科也受限一般，台灣記憶體廠恐也無法避開華為新禁令的束縛。

Micron是全球DRAM產業中　第三大廠

外電報道，美光高層在該公司舉辦的BMO全球技術大會中透露，美國政府加強華為制裁令後，美光確定將自9月14日無法繼續供貨華為。美光是目前全球DRAM市佔第三大廠，排名居三星、SK海力士之後，可說是行業龍頭之一，儲存快閃記憶體（NAND Flash）全球市佔居第五。

美光目前在台灣除了自行投資高階DRAM封測廠，也委託力成、南茂及日月光代工封裝，另由力成在中國大陸設立封測廠，負責標準型DRAM封裝，再由美光進行測試。力成、南茂昨天都表示，不評論個別客戶接單狀況。

【中美角力】華為和TikTok風波中都有它身影 一文看懂CFIUS是何機構

【華為5G】雖受美強烈打壓  華為上半年日賺2.4億升逾兩成

法人調查，力成近年美光佔比降低，西安廠負責美光的DRAM封裝項目以標準型為主，主要就近供貨給大陸桌上型及筆記型電腦組裝廠，這類產品並非供貨給華為，目前產能因遠距應用需求強勁都滿載，並未受影響。

美光今次舉動　或波及部份台資下游企業

至於直接衝擊華為的行動式DRAM，由力成在台灣封裝，但衝擊有限。

南亞科、華邦電及旺宏迄今仍未明確表態停供華為。業界認為，台灣記憶體廠因採用美國設備及晶片自動化設計套件，預料也會依循美政府規定，停供華為。

業界認為，台灣記憶體廠當中，以旺宏短期受華為禁令影響相對明顯。旺宏董事長吳敏求早前就曾表示，目前已獲得約8成5G基地台廠商採用，客戶除日韓，也包括華為這家網絡通訊產品客戶大單，因此，未來若華為出貨受衝擊，短期間，恐怕也將牽動旺宏的出貨表現。

【中美5G角力】美辣手切斷華為晶片供應　「誤傷」南韓經濟

【中美5G角力】特朗普「點穴」華為關鍵：全球90%晶片由美企工具設計

華為新款MateBook X仍搭載Windows　分析：美加碼封殺暗藏試探

【中印關係】印度巴帝電信5G建設棄華為中興 其他印企會否跟進惹關注

美再升級對華為禁令 外交部：將繼續採取必要措施維權

【中美角力】特朗普稱華為Spy-Wei 重申不與用華為國家享情報

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【華為5G】加拿大實際已排除華為5G　只是杜魯多難啟齒
2020/08/27
【華為5G】加拿大實際已排除華為5G　只是杜魯多難啟齒
【中美5G角力】華為5G基站一哥地位受挑戰　但未必會輸
2020/08/28
【中美5G角力】華為5G基站一哥地位受挑戰　但未必會輸
【中美5G角力】聯發科力爭供貨華為 已向美國申請9月15日後繼續出貨
2020/08/28
【中美5G角力】聯發科力爭供貨華為 已向美國申請9月15日後繼續出貨
【華為5G】法當局5G安全要求　電信商分批拆3000華為天線
2020/08/28
【華為5G】法當局5G安全要求　電信商分批拆3000華為天線
【華為5G】雖受美強烈打壓 華為上半年日賺2.4億升逾兩成
2020/08/30
【華為5G】雖受美強烈打壓 華為上半年日賺2.4億升逾兩成
通訊科技 創新科技及應用 科技產品 科技戰 5G 網絡通訊 設計 制裁 Samsung 中國

上一篇文章

【中美角力】王毅訪歐欲阻歐美聯手抗華 惟成效待觀察

下一篇文章

【華為禁令】華為加價囤晶片抗美禁令 喊「有多少收多少」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【TikTok賣盤】美媒曝光細節：TikTok閃售計劃已偏離正軌
【TikTok賣盤】美媒曝光細節：TikTok閃售計劃已偏離正軌
【弘芯財困】弘芯全國唯一7納米光刻機被抵押　國產芯片進化恐遇阻
【弘芯財困】弘芯全國唯一7納米光刻機被抵押　國產芯片進化恐遇阻
深圳樓市將有變 住建局稱未來讓6成人住公營房屋
深圳樓市將有變 住建局稱未來讓6成人住公營房屋
【TikTok賣盤】Triller出價1585億加入收購戰　TikTok稱荒謬
【TikTok賣盤】Triller出價1585億加入收購戰　TikTok稱荒謬
「內循環」悄然更名 消弭閉關鎖國爭議
「內循環」悄然更名 消弭閉關鎖國爭議
華為10天後公布升級3系統 迎戰美國圍堵大時代
華為10天後公布升級3系統 迎戰美國圍堵大時代