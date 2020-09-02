中國航母預警機空警-600疑首飛 美媒：美軍鷹眼倒模

▲ 中國航母預警機空警-600疑首飛 美媒：美軍E-2鷹眼預警機倒模

中國首款艦載固定翼預警機「空警-600」近日傳出首飛，有望彌補中國航母戰鬥力短板。中國空警-600預警機曝光亦吸引海外關注。美國傳媒指出，解放軍空警-600與美軍E-2 Hawkeye「鷹眼」艦載固定翼預警機，外型幾乎一樣，未來要識別這兩款飛機可能是個挑戰。

西方國家拍得衛星照片，顯示解放軍一款新型預警機8月底現身西安閻良機場，相信是空警-600，並完成了首飛，這是空警-600「真身」首次曝光。閻良機場為中國主要試飛場之一，也是中國飛行試驗研究院基地，而空警-600正是由西安飛機集團研發。

空警-600是中國首款，也是全球現存第二款艦載固定翼預警機。在這類飛機之中，美國鷹眼預警機是現時唯一服役者，並為美軍與法國軍隊航母所用。台灣、日本也有裝備鷹眼預警機，但基於陸上機場。

預警機機頂磨菇形雷達能偵察大片空域的實時情況，空警-600對解放軍意義非常重要。現代空戰中，戰鬥機再厲害也要依靠預警機作為「金睛火眼」，提早得悉敵人位置，方能發揮體系作戰優勢。解放軍航母目前只有俄製卡-31直升預警機，無法跟上戰鬥機之餘，雷達覆蓋範圍也有限，形成中國航母戰鬥力短板。

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美國《福布斯》雜誌（Forbes）指出，空警-600外型與美軍鷹眼幾乎一模一樣，兩者都是高翼設計，機翼安裝在機身頂部，並能夠折疊；配備2個渦輪螺旋槳引擎；機身相對小，僅足以容納4至6人；機頂有龐大的圓頂雷達；尾部有多片較小的垂直尾翼，像二戰時期的轟炸機。

文章稱，同樣的任務需求和條件決定了飛機設計，使空警-600與鷹眼非常相似，但空警-600靈感也毫無疑問來自鷹眼，而前蘇聯曾計劃研發的雅克-44艦載固定翼預警機也如此。

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《福布斯》又稱，現時尚不清楚空警-600採用機械旋轉掃瞄雷達，還是更先進的陣列雷達。中國陸基預警機兩種雷達均有使用。衛星照片則顯示，空警-600雷達只有一部分顏色較深，因此可能是機械掃瞄雷達。美軍鷹眼系列的最新子型號E-2D則採用陣列雷達。

事實上，解放軍警-600項目早已為外界所知。武漢1比1水泥航母模型甲板上，就曾出現空警-600的模型，可見空警-600尺寸與殲-15艦載戰鬥機、直-18艦載直升機相當，對預警機來說屬於很小，很適合航母使用。

但有分析預期，由於警-600本身是運輸機，加速需時較長，故可能無法在遼寧艦或山東艦航母上使用，是為配備彈射器、正在研發的003型航母而設。

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責任編輯：連兆鋒