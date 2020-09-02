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【制止餐飲浪費】江西女副校長當面吃光學生剩飯 網民轟做騷、不衛生（有片）

社會熱點 14:11 2020/09/02

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國家主席習近平提出制止餐飲浪費後，內地大力推廣「惜食」。在9月1日開學日，江西婺源一間小學的女副校長，在學生面前吃光他們的剩飯 。事件引起網民熱議，有人讚她為人師表、言傳身教，亦有人批評做法不衛生、憂傳播疾病，更有人認為相關影片似「擺拍」做騷。

據內地網傳的影片顯示，江西省婺源縣高砂小學的女副校長，在學生面前將他們吃剩的早餐吞下肚，包括麵和油炸鬼，在旁的學生不少都看到目瞪口呆。

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有網民大讚這位女副校長以身作則，教育學生節約糧食。但有人認為，這既不必要不衛生，並不可取，覺得這樣的教育方法難以生效，反而有擺拍、做騷的嫌疑。更有網民認為，副校長此舉只會讓學生覺得「沒事我吃不下的話校長可以替我吃完」，應該要教育學生的是吃多少就拿多少，並改善學校飯堂食譜。

內地網民反應：

示範作用，不是羞辱，言傳身教

為了引導學生節約，可以理解

這個校長是一直都在吃學生的剩飯，還是因為受中央宣傳精神才開始吃？

不覺得是個好辦法——自己不剩是「身教」，吃別人剩的對孩子是什麼教育？

那個，肺炎，唾液也可以傳播吧……

文明進程大步大步地倒退。

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責任編輯：林佩怡

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