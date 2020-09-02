【中美角力】王毅訪歐欲阻歐美聯手抗華 惟成效待觀察

中國國務委員兼外長王毅訪問歐洲5國行程結束，他形容此行與歐洲各國達成了3點共識，包括抵制單邊主義行徑、反對分裂「脫鉤」、維護中歐關係並妥善管控分歧。但歐洲各國亦有就香港、新疆、台灣等問題表達關切，反應中歐關係趨緊，王毅為阻「美歐聯手」的外交努力成效仍待觀察。

美國試圖聯合歐洲國家圍堵中國，王毅走訪歐洲5國，被視為尋求外交突圍，瓦解以美國為首的西方國家包圍之舉。《華爾街日報》引述外交政策專家分析稱，中國急於在美國大選前先發制人，阻止美國與歐洲形成對抗北京的同盟陣線。分析人士稱，中國的目標是防止歐盟出現反華共識，並讓歐洲在美中對峙中保持中立。

王毅指與歐洲各國達成了3點共識

王毅此行訪問了意大利、挪威、荷蘭、法國和德國，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪本周也將訪問西班牙和希臘。

王毅將此次被稱為「歐洲修睦之行」的成果總結為三點共識。據官媒新華社，王毅說，此次歐洲之行，各國最強烈的呼聲就是要堅決捍衛多邊主義，中歐就此達成了一致。他指，中歐要加強協調，堅持多邊理念，採取多邊行動，遵守多邊協議，強化多邊機構。

第二是加強團結合作，反對分裂「脫鉤」。王毅說，中歐都主張，應加強中歐抗疫合作，儘快重啟雙方人員往來和務實合作，為世界經濟恢復增長作出「中歐貢獻」。中歐都同意要本著對人類前途命運負責的態度，共同抵制煽動分裂、「脫鉤」和對抗的逆流，避免世界重回「叢林法則」。

第三則是要維護中歐關係大局，妥善管控分歧。王毅指中歐都認為，要堅持中歐全面戰略夥伴關係定位，把握好中歐關係向前發展的主導面；對於雙方存在的分歧，要透過平等對話加深了解、坦承溝通增進互信、互惠合作實現共贏，和以建設性方式加以管控。

不過，王毅此行亦透露出中歐關係開始趨緊訊號，包括多次被歐洲官員關切香港、新疆問題。其中，與王毅會面的意大利外交部長馬尤(Luigi di Maio)雖然重申意中兩國是戰略夥伴，但也表示意大利將高度關切「港區國安法」的實施進展，促中國維持香港的自治。

而王毅訪問法國後，法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)立即發表講話稱，他將更為樂見歐洲通訊設備供應商參與5G移動網絡建設，如瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞，而不是中國的華為。

在德國，外交部長馬斯(Heiko Maas)周二與王毅舉行聯合新聞發布會，對於王毅批評捷克參議院議長維斯特奇爾(Milos Vystrcil)訪台，並警告維斯特奇爾將「為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價」，馬斯回應稱「對於這樣的恫嚇，我們完全無法接受」，「在外交和安全領域，我們同歐盟伙伴國家團結一致」。

事實上，在中美角力中，歐洲一直避免選邊站，《華爾街日報》引述智庫德國外交關係委員會高級研究員Didi Kirsten Tatlow也說，歐洲對中國的批評到目前為止僅限於口頭上，還未落實到政策上。

不過，在美國多次敦促歐洲和中國對抗，而在新冠疫情、人權、香港等問題上，中歐矛盾也有所加深，未來中歐能否如王毅所說增加互信，管控分歧，歐洲各國對於中美持續角力如何取態，仍需密切留意。

責任編輯：蒯宇澄

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